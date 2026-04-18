- تستعد الأرجنتين لمواجهة كروية مثيرة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في "السوبر كلاسيكو" الشهير، حيث يتنافس الفريقان في الدوري الأرجنتيني يوم الأحد. - يمتلك الفريقان أغلى تشكيلتين في البلاد، حيث تبلغ قيمة تشكيلة ريفر بليت 98.85 مليون يورو، بينما تصل قيمة تشكيلة بوكا جونيورز إلى 90.07 مليون يورو، مع وجود نجوم بارزين مثل كيندري بايز ولاوتارو ريفيرو. - يبرز في بوكا جونيورز لاعبين مثل سانتياغو أسكاسيبار وليوناردو باريديس، مع ملاحظة أن تقييمات "ترانسفير ماركت" قد لا تعكس دائماً قيمة اللاعبين الشباب.

ستكون الأعين شاخصة إلى الأرجنتين التي ستعيش أمسية كروية على وقع قمة منتظرة بين أكبر فريقَين في البلاد، حين يستضيف ريفر بليت غريمه التقليدي بوكا جونيورز في "السوبر كلاسيكو" الشهير يوم غدٍ الأحد، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القدس المحتلة (21:00 بتوقيت غرينتش) ضمن الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري.

وتشهد أسعار اللاعبين في الفريقين اللذين يمتلكان أغلى تشكيلتَين في البلاد تقارباً كبيراً، إذ يضمّان أهم نجوم اللعبة المحلية في كرة القدم الأرجنتينية. وتبلغ قيمة تشكيلة ريفر بليت 98.85 مليون يورو وفقاً لأرقام وبيانات موقع "ترانسفير ماركت"، بينما تصل قيمة تشكيلة بوكا جونيورز إلى 90.07 مليون يورو.

ويأتي لاعب الوسط والجناح الإكوادوري كيندري بايز في المركز الأول في تشكيلة ريفر بليت التي يقودها حالياً المدرب الأرجنتيني إدواردو كوديت، برصيد 9 ملايين يورو، وهو الذي يلعب هذا الموسم مع الفريق بعقد إعارة من نادي تشلسي الإنكليزي الذي استقدمه من نادي إنديبيندينتي ديل فالي، وأعاره بداية لنادي ستراسبورغ الفرنسي، ثم يأتي خلفه الأرجنتيني أنيبال مورينو بـ8 ملايين يورو، إذ يُعتبر لاعب وسط بالميراس ونيويلز أولد بويز وراسينغ سابقاً من العناصر المهمة في التشكيلة.

ويبرز اسم لاوتارو ريفيرو بـ7 ملايين يورو، وهو الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، وخاض مباراة واحدة مع منتخب "التانغو" في عام 2025، بينما يأتي الكولومبي كيفن كاستانيو رابعاً بقيمة تصل إلى 6,5 ملايين يورو.

على الضفة الأخرى، يبرز العديد من اللاعبين في صفوف بوكا جونيورز، إذ تصل قيمة لاعب الوسط الدفاعي الأرجنتيني سانتياغو ليونيل أسكاسيبار (29 عاماً) إلى 7 ملايين يورو، على غرار مواطنيه إكسيكويل زيبالوس (23 عاماً) وميلتون ديلغادو. ويأتي خلفهم بقيمة 6 ملايين يورو المدافع الشاب لاوتارو دي لولو (22 عاماً) والأوروغوياني ميغيل ميرينتييل صاحب الـ30 عاماً في المرتبة الثالثة بقيمة تصل إلى 5,5 ملايين يورو، وأخيراً كلّ من نجم يوفنتوس وسان جيرمان وروما السابق ليوناردو باريديس (31 عاماً) المتوج بكأس العالم 2022 في قطر، الذي يمتلك خبرة كبيرة في خط الوسط بعد رحلة طويلة في القارة الأوروبية، وتبلغ قيمته 5 ملايين يورو، وهو ذات سعر مواطنه آيرتون كوستا (26 عاماً).

تجدر الإشارة إلى أنّ أرقام "ترانسفير ماركت" لا تعكس دائماً قيمة اللاعبين الشباب تحديداً، فعلى سبيل المثال يُعد توماس أراندا أحد جواهر كرة القدم الأرجنتينية، لكن قيمته لا تتجاوز 800 ألف يورو، وهو مبلغ زهيد في حال قرر بوكا جونيورز بيعه. وينطبق الأمر نفسه على خواكين فريتاس في ريفر بليت.