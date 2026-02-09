السوبر بول: سياتل سيهوكس يُحقق لقبه الثاني تاريخياً

- حصد فريق سياتل سيهوكس لقبه الثاني في السوبر بول بعد فوزه على نيو إنغلاند باتريوتس (29-13) في ملعب ليفايز ستاديوم، بحضور 75 ألف مشجع، ليصبح هذا اللقب الثاني للفريق بعد عام 2014. - كان فريق نيو إنغلاند باتريوتس يسعى لتحقيق لقبه السابع بعد عدة مواسم مخيبة، لكن سيهوكس تألق بفضل أداء سام دارنولد وجيسون مايرز الذي سجل خمسة أهداف. - عبر سام دارنولد عن فخره بالفريق، بينما أصبح مايك ماكدونالد ثالث أصغر مدرب يفوز بالسوبر بول في عامه الثاني.

وشهدت قمة السوبر بول التي أقيمت في ملعب ليفايز ستاديوم بحضور، حوالي 75 ألف مشجع في المدرجات، تفوقاً واضحاً لفريق سياتل سيهوكس على منافسه فريق نيو إنغلاند باتريوتس (29-13)، فجر الاثنين، ويُعد هذا اللقب الثاني لفريق سيهوكس في السوبر بول بعد عام 2014، بعدما غاب عن المباراة النهائية منذ خسارته أمام باتريوتس بقيادة الأسطورة توم بريدي عام 2015.

وتحدث سام دارنولد نجم فريق سياتل سيهوكس في المؤتمر الصحافي بعد نهاية مواجهة السوبر بول وقال: "إنه أمر لا يُصدق. كل ما حدث في مسيرتي، ولكن القيام بذلك مع هذا الفريق، لا أريد أن يكون الأمر بأي طريقة أخرى. أنا فخور جداً بفريقي. أعلم أننا فزنا ببطولة السوبر بول. كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل قليلاً في الهجوم، لكن هذا لا يهمني الآن. إنه شعور لا يُصدق". في المقابل بات مايك ماكدونالد، البالغ من العمر 38 عاماً، ثالث أصغر مدرب يفوز بلقب السوبر بول، وذلك في عامه الثاني فقط في هذا المنصب، وقال المدرب في المؤتمر الصحافي: "هو أفضل فريق لعبت معه على الإطلاق، والأكثر تماسكاً وقوة وترابطاً".