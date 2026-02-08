السوبر بول.. ثلاث ساعات بأرباح تبلغ مليار دولار وأكثر

- تُعتبر قمة السوبر بول في كرة القدم الأميركية حدثاً رياضياً بارزاً يجذب أكثر من 100 مليون مُشاهد، ويُساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي للمدينة المستضيفة، حيث تُحقق مكاسب مالية ضخمة تصل إلى 1.25 مليار دولار، وتُساهم في خلق حوالي 5000 وظيفة عمل. - تُدر المباراة أموالاً ضخمة من بيع التذاكر والإعلانات، حيث تُحقق حوالي 400 مليون دولار من بيع التذاكر والغرف الفاخرة، وتصل تكلفة عرض دعاية واحدة لمدة 30 ثانية إلى 10 ملايين دولار. - يحصل اللاعبون على مكافآت مالية كبيرة، حيث يحصل كل لاعب من الفريق البطل على حوالي 178 ألف دولار، مما يُبرز الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا الحدث الرياضي.

ستُقام قمة السوبر بول في كرة القدم الأميركية، فجر الاثنين المقبل، بين نيو إنغلاند باتريوتس وسياتل سي هوكس، في مواجهة مُنتظرة على أرض الملعب، وسط حضور جماهيري ضخم مُتوقع في مدرجات ملعب ليفايس ستاديوم، الذي يتسع لحوالي 68500 متفرج.

وتُعد مواجهة السوبر بول الحدث الرياضي الأكثر مشاهدةً في أميركا الذي يستمر لحوالي ثلاث ساعات (توقيت مباريات كرة القدم الأميركية)، حيثُ يجذب أكثر من 100 مليون مُشاهد خلال السنوات الماضية، ولكن بعيداً عن أرقام المشاهدات التلفزيونية، تُعتبر هذه القمة حدثاً رياضياً يُحقق أرباحاً مالية ضخمة، ومُحركاً كبيراً للاقتصاد في المدينة التي ستستضيف المواجهة قبل يوم المباراة وبعدها، نظراً للأهمية الكبيرة لرياضة كرة القدم الأميركية.

السوبر بول قوة اقتصادية كبيرة

حققت مواجهة السوبر بول في العام الماضي مكاسب مالية ضخمة ناهزت الـ1,25 مليار دولار أميركي، وفقاً لدراسة خاصة أعدتها جامعة لويزيانا ستايت الأميركية، ومن المتوقع أن تُحقق نسخة عام 2026 أرباحاً مالية أكثر أو لا تقل عن رقم العام الماضي، في القمة التي ستُقام في مدينة سان فرانسيسكو باي في ولاية كاليفورنيا، وهذه المرة الثانية التي تحتضن المدينة قمة السوبر بول منذ عام 2016.

ووفقاً لدراسة خاصة من صحيفة "تايم" الأميركية، قبل المواجهة، فإن المدينة ستجني أرباحاً مالية تتراوح بين 370 و630 مليون دولار أميركي، حيثُ من المتوقع أن يأتي إلى المدينة من خارجها حوالي 90 ألف شخص، خصوصاً أن نسخة العام الماضي شهدت تحقيق المدينة المستضيفة مكاسب مالية ناهزت الـ500 مليون دولار أميركي.

في المقابل، ستخلق هذه المباراة حوالي 5000 وظيفة عمل في مختلف المجالات الاقتصادية في منطقة "الخليج" في سان فرانسيسكو، حيثُ من المتوقع أن تصل المبالغ المدفوعة للعمالة إلى حوالي 300 مليون دولار أميركي، كما سيُخصص جزء من إجمالي الإيرادات المتوقعة للمنطقة المستضيفة إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ قدرت لجنة منطقة خليج سان فرانسيسكو، وفقاً لصحيفة تايمز، أن الحكومة ستحصل على حوالي 16 مليون دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، هناك الضرائب الأميركية المفروضة على الإيرادات والمبيعات المرتبطة بمواجهة السوبر بول؛ فعلى سبيل المثال، بلغت الإيرادات الضريبية من مباراة العام الماضي في مدينة نيو أورليانز أكثر من 80 مليون دولار، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة ولاية لويزيانا العام الماضي.

مباراة تدرُّ أموالاً ضخمة

تُحقق مواجهة السوبر بول أرباحاً مالية كبيرة من بيع تذاكر المباراة التي من المتوقع أن يحضرها في المدرجات حوالي 60 ألف متفرج، حيث أشارت دراسة اقتصادية خاصة من المختص في جامعة سميث، أندرو زيمباليست، إلى أن المواجهة ستحقق حوالي 400 مليون دولار أميركي من بيع التذاكر والغرف الفاخرة للشخصيات المهمة، مع العلم أن رابطة دوري كرة القدم الأميركية حددت سعر التذكرة بين 4000 و6000 دولار أميركي.

ومثل هذه المباريات الكبيرة تجذب وسائل الإعلام بشكل كبير، إذ وفقاً لموقع بلومبيرغ الأميركي، فإن تكلفة عرض دعاية واحدة لمدة 30 ثانية هي 10 ملايين دولار أميركي هذا العام، أكثر بحوالي 2 مليون دولار أميركي عن العام الماضي. ويضاف إلى ذلك المبالغ المالية الكبيرة التي تدفعها شركات الإعلانات للمشاهير للظهور في إعلاناتهم الخاصة بمواجهة السوبر بول.

أما بالنسبة للاعبين، فكل لاعب من الفريق البطل يحصل على حوالي 178 ألف دولار أميركي، في حين يحصل كل لاعب من الفريق الخاسر على حوالي 103 آلاف دولار أميركي، بزيادة حوالي 7 آلاف دولار أميركي عن نسخة العام الماضي. وعليه ستبلغ أرباح السوبر بول 2026 المتوقعة، أكثر من 1,3 مليار دولار أميركي وربما أكثر بانتظار الدراسات الرسمية التي ستظهر بعد نهاية المباراة.