السوبر المصري: الأهلي وسيراميكا في قمة خاصة للمدربين

- يواجه ييس توروب، مدرب الأهلي، تحديات كبيرة في نصف نهائي كأس السوبر المصري ضد سيراميكا كليوباترا، حيث يسعى لتحقيق لقبه المحلي الأول وسط انتقادات حول أداء الفريق الهجومي وإدارة المباريات وتنوع الخطط التكتيكية. - علي ماهر، مدرب سيراميكا كليوباترا، يتطلع لتقديم نفسه لجماهير الأهلي من خلال الفوز، وكسر سلسلة الهزائم أمام الأهلي، وتعزيز مكانته كمدرب ناجح بعد تصدره الدوري المصري. - المباراة تمثل صراعاً خاصاً بين المدربين، حيث يسعى كل منهما لإثبات جدارته وتحقيق إنجازات جديدة في مسيرته التدريبية.

ستشهد مباراة ناديي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم، اليوم الخميس (في تمام الساعة 5:00 بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة)، صراعاً من نوع خاص يجمع بين ثنائي تدريبي، كلاهما يبحث عن تقديم أوراق اعتماده لجماهير الأهلي.

ويدخل المدير الفني للفريق الأحمر، دنماركي الجنسية ييس توروب، لقاء سيراميكا تحت شعار التحدي الكبير، سعياً وراء تحقيق الفوز باللقب المحلي الأول له. ورغم الاحتفالية الكبرى التي نالها المدرب عند توليه المهمة قبل أسابيع قليلة، إلا أن الانتقادات حاصرته بشكل لافت في الآونة الأخيرة، على خلفية تعادل الأهلي مع بتروجت (1-1) والمصري من دون أهداف في آخر مباراتين له في الدوري المحلي، ما أضاع أربع نقاط وصدارة جدول الترتيب.

وبدأت الانتقادات تلاحق ييس توروب في 3 نقاط أساسية: الأولى عدم إيجاد حلول لأزمة الهجوم على غرار ما عانى منه سابقه الإسباني ربييرو، في ظل تراجع مستوى نيتس جراديشار وغياب محمد شريف، والثانية تعامله بشكل غير جيد في إدارة المباريات، واستبدال نجوم يتصدرهم محمود حسن تريزيغيه، وتغيير مراكز لاعبين، مثل محمد علي بن رمضان، والنقطة الثالثة والأبرز، عدم تطبيق طريقة لعب صريحة للأهلي والتنوع بين (4-3-3 و4-2-3-1 و4-1-4-1)، وهو ما كان له تأثير كبير.

والأمر نفسه مع علي ماهر، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، متصدر جدول ترتيب الدوري المصري حالياً برصيد 26 نقطة بعد 13 جولة، في أفضل انطلاقة عرفها الفريق في تاريخه، إذ يواجه المدرب تحدياً كبيراً في قمة الأهلي، يتمثل بـ3 مهام يبحث فيها عن النجاح الكامل، منها رغبته في تقديم نفسه لجماهير الأهلي عبر قيادة سيراميكا كليوباترا للفوز، وبالتالي الرد على إدارة محمود الخطيب بعد استبعاده من ترشيحات العمل مديراً فنياً للفريق، رغم التفاوض معه عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو قبل عدة أشهر.

أما المهمة الثانية، فهي كسر دوامة الهزيمة أمام الفريق الأحمر في المباريات المباشرة، خصوصاً بعدما أصبح سيراميكا كليوباترا متصدراً للدوري، والإبقاء على أمل التتويج من خلال التأهل للنهائي. وتبرز المهمة الثالثة من وراء الفوز الذي يخطط له علي ماهر في تحقيق ثاني بطولة في تاريخه وزيادة عدد ألقابه مدرباً، بعدما تخصص في حصد لقب بطل كأس الرابطة، سواء مع مودرن سبورت، قبل تسميته "فيوتشر"، أو مع سيراميكا كليوباترا فيما بعد.