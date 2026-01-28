السوبر الكويتي... ديربي مُنتظر والكويت يُدافع عن لقبه

- يشهد كأس السوبر الكويتي مواجهات حاسمة، حيث يلتقي العربي والقادسية في ديربي مثير على استاد جابر الأحمد الدولي، بينما يسعى نادي الكويت حامل اللقب لمواصلة سلسلة انتصاراته بمواجهة السالمية في نصف النهائي الثاني. - العربي، المتوج ثلاث مرات، يسعى لمصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة في الدوري، معتمدًا على نجومه مثل إيوالا أنايو وزيد قنبر، بينما يعتمد القادسية على خبرة بدر المطوع والوافد الجديد مهدي الحميدان. - نادي الكويت، صاحب الرقم القياسي بثمانية ألقاب، يتطلع لمواصلة سلسلة انتصاراته بقيادة المدرب نيبوشا يوفوفيتش، معتمدًا على لاعبين بارزين مثل عمرو عبد الفتاح ويوسف ناصر.

تُقام مواجهات بطولة كأس السوبر الكويتي، الأربعاء، حيثُ ستشهد المنافسات ديربي مُنتظر بين العربي والقادسية، في وقت سيُحاول نادي الكويت حامل اللقب العودة إلى المباراة النهائية مجدداً عندما يواجه نادي السالمية في مواجهة نصف النهائي الثاني.

ويلتقي العربي مع القادسية في نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الكويتي على استاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسع لحوالي 60 ألف متفرج (في تمام الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في النسخة التي تُقام بنظام أربعة أندية الذي بدأ تطبيقه منذ الموسم الماضي، إذ يلتقي الفائزون من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية التي ستُقام يوم الأحد المقبل على استاد جابر الأحمد الدولي، من أجل معرفة هوية بطل السوبر في عام 2026.

ويسعى العربي، المُتوج ثلاث مرات باللقب، إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام الكويت بهدف نظيف في المرحلة الـ12 من بطولة الدوري، والتفوق على القادسية مجدداً، بعد أن تغلب عليه (2-1)، في المرحلة التاسعة من الدوري في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويبرز في تشكيلة المدرب ناصر الشطي النيجيري، إيوالا أنايو، والفلسطيني زيد قنبر، والبحريني كمال الأسود، ويوسف ماجد، وحارس المرمى سليمان عبد الغفور.

ويدخل نادي القادسية، صاحب ثاني أفضل سجل في المسابقة بستة ألقاب، المباراة بعد فوزه على مضيفه الفحيحيل بهدفيْن نظيفين في المرحلة الـ12 من بطولة الدوري يوم الجمعة الماضي، ويُعول مع مدربه التونسي نبيل معلول على الوافد الجديد البحريني مهدي الحميدان، والمخضرم بدر المطوع البالغ من العمر 41 عاماً، والجزائري، فيكتور لكحل، والسنغالي، أبلاي مبينغ.

في المقابل، يستعد فريق الكويت حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب بالمسابقة (ثمانية ألقاب) لمواجهة السالمية على استاد جابر المبارك الجديد (15:30 بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة)، إذ يتطلع الفريق للانطلاق بقوة بعد موسم استثنائي شهد فوزه بالرباعية، وللاستمرار في سلسلته الطويلة دون خسارة التي امتدت إلى 42 مباراة، ويبرز في صفوف الكويت المصري عمرو عبد الفتاح، ويوسف ناصر، ومحمد دحام، إلى جانب الحارس سعود الحوشان، بينما يعتمد المدرب المونتينيغري للفريق، نيبوشا يوفوفيتش، على شغف الفريق في مواصلة الانتصارات والمنافسة على أول بطولة في الموسم الجديد.