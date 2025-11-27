السوبر القطري الإماراتي يعود إلى الواجهة.. وهذا موعد مبارياته

أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر القطري - الإماراتي، اليوم الخميس، عن إقامة بطولة السوبر القطري الإماراتي لكرة القدم بنسختها الثالثة، لتتواصل المنافسة المميزة على مدار أربعة أيام، بمشاركة ثمانية أندية، بواقع أربعة أندية من كلّ دولة، في منافسات تجمع نخبة أبطال الموسم في قطر والإمارات.

ونشر حساب الدوري القطري على إكس بياناً صحافياً قال فيه: "تنطلق النسخة الثالثة في الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026، حيث ينتظر الجماهير برنامج كروي حافل يضمّ أربع بطولات تحمل طابعًا تنافسيا خاصا بين أندية البلدين، وذلك حين تفتتح المنافسات ببطولَّة كأس السوبر في 22 يناير، وتجمع الغرافة مع الشارقة على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة".

ووفقا للجنة المنظمة، تقام في اليوم التالي 23 يناير/ كانون الثاني، في العاصمة أبوظبي مواجهة درع التحدي بين الوحدة والدحيل على استاد آل نهيان، أما ثالث المواجهات، على درع السوبر، فستكون قوية بين السد وشباب الأهلي على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، في حين وتختتم الفعالية في 25 يناير بمسابقة كأس التحدي التي ستجمع الأهلي مع الجزيرة على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وختم البيان: "تُعد النسخة الثالثة من السوبر القطري الإماراتي امتدادًا لنجاح الشراكة الرياضية بين المؤسستين، وتجسيدًا لعمق العلاقات بين البلدين، حيث ينتظر عشاق كرة القدم نسخة استثنائية تعكس قوة المنافسة وروح التحدي، وترسّخ التعاون المشترك في تطوير كرة القدم الخليجية وصناعة أحداث رياضية تليق بتاريخ ومكانة قطر والإمارات في الساحة الرياضية".

