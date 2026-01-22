- تنطلق النسخة الثالثة من بطولة السوبر القطري الإماراتي لكرة القدم بمشاركة ثمانية أندية، حيث يلتقي الغرافة مع الشارقة في المباراة الافتتاحية على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة. - تستمر البطولة على مدار أربعة أيام، وتشمل مواجهات بين نخبة الأندية من قطر والإمارات، حيث يتنافس الدحيل والوحدة على درع التحدي، والسد يواجه شباب الأهلي على درع السوبر، وتختتم بمباراة الجزيرة والأهلي على كأس التحدي. - يسعى الغرافة، بطل كأس أمير قطر، لتحقيق الفوز بقيادة المدرب بيدرو مارتينيز، معتمدًا على نجومه ياسين إبراهيمي، فرجاني ساسي، وخوسيلو، بينما يطمح الشارقة للمنافسة بقوة رغم تأخره في ترتيب الدوري المحلي.

تنطلق منافسات بطولة السوبر القطري الإماراتي لكرة القدم في نسختها الثالثة، اليوم الخميس، بمشاركة ثمانية أندية، وبواقع أربع مواجهات، تبدأ عبر المباراة المرتقبة، التي ستجمع بين الغرافة وضيفه الشارقة على استاد ثاني بن جاسم في العاصمة الدوحة.

وتقام مواجهات بطولة السوبر القطري الإماراتي لكرة القدم على مدار أربعة أيام، بمشاركة ثمانية أندية، وبواقع أربعة فرق من كل دولة، في منافسات تجمع نخبة أبطال الموسم الماضي، إذ سيقص الغرافة شريط المسابقة مع ضيفه الشارقة على لقب كأس السوبر القطري الإماراتي لكرة القدم، في وقت سيلعب فيه الدحيل ضد الوحدة على لقب درع التحدي، غداً الجمعة، فيما سيخوض السد امتحاناً صعباً أمام شباب الأهلي، السبت المقبل، على لقب درع السوبر، وتنتهي البطولة بين الجزيرة والأهلي على لقب كأس التحدي، الأحد المقبل.

ويأمل نادي الغرافة، بطل كأس أمير قطر، تحقيق الفوز على منافسه الشارقة، حيث يدخل "الفهود" بمعنويات عالية، بعدما عزز موقعه في صدارة جدول ترتيب دوري نجوم قطر، برصيد 31 نقطة، حيث يعوّل الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي، بيدرو مارتينيز، على مجموعة من الأسماء البارزة، على غرار الجزائري ياسين إبراهيمي، التونسي فرجاني ساسي، فضلاً عن مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق، خوسيلو، وبخاصة أن هذا الثلاثي يُمثل القوة الهجومية الضاربة في الفريق.

وكان الغرافة قد واجه الشارقة في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال اللقاء الذي جرى في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وانتهى لمصلحة الفريق الإماراتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف. بدوره، يسعى الشارقة، وصيف الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، للمنافسة بقوة على لقب كأس السوبر، رغم تأخره في سلم الترتيب بالمسابقة المحلية هذا الموسم، لأنه يحل في المركز العاشر، برصيد 14 نقطة.