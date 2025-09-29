السوبر الإسباني 2026 في جدة وهذه تواريخ المواجهات القوية

- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إقامة كأس السوبر الإسباني 2026 في مدينة جدة السعودية، حيث ستُقام المباريات على ملعب الجوهرة المُشعة في يناير، بمشاركة برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو. - ستشهد البطولة مواجهات قوية، حيث يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو، بينما يتواجه ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في ديربي مثير، والفائزون سيتأهلون للنهائي. - في الموسم الماضي، توج برشلونة باللقب بعد فوزه على ريال مدريد، وحقق المدرب هانسي فليك أول ألقابه الرسمية مع الفريق.

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد ومكان إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، في النسخة التي سيُشارك فيها رباعي الليغا؛ برشلونة بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، ريال مدريد وصيف الدوري والكأس، أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري، وأتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاثنين، فإنّ بطولة كأس السوبر الإسباني ستُقام في مدينة جدة السعودية وتحديداً على ملعب الجوهرة المُشعة، إذ ستُقام مباريات الدور نصف النهائي يومي 7 و8 يناير/كانون الثاني عام 2026، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 11 يناير/كانون الثاني، في الملعب نفسه الذي استضاف نسخة عام 2025.

وسيواجه برشلونة بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي منافسه فريق أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع في الدوري في نصف النهائي الأول، في حين ستشهد مباراة نصف النهائي الثاني قمة كبيرة في ديربي مدريد بين ريال مدريد (وصيف الدوري والكأس) وأتلتيكو ثالث الدوري، والفائز من هاتين المواجهتَين سيتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على أول ألقاب موسم 2025-2026.

يُذكر أن الموسم الماضي شهد تأهل برشلونة وريال مدريد إلى المباراة النهائية، التي شهدت تتويج النادي الكتالوني باللقب إثر التفوق على النادي الملكي بنتيجة كبيرة (5-2)، ليُتوج المدرب الألماني، هانسي فليك، آنذاك بأول ألقابه الرسمية، التي ضمّ إليها مع نهاية موسم 2024-2025، لقبي الليغا وكأس ملك إسبانيا، في وقت كان قريباً من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، لولا خسارته في إياب الدور نصف النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي (7-6 في مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً).