السوبر الإسباني 2026: جوائز مالية قياسية تنتظر الأندية المشاركة

رفع الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجوائز المالية لبطولة السوبر التي ستنطلق يوم الأربعاء، حيث ستُقام مواجهتا نصف النهائي بين برشلونة وأثلتيك بلباو، وريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز مكانة البطولة وتحفيز الأندية المشاركة، ما يعكس تطور المنظومة المالية ويزيد من قوة المنافسة بين الفرق الكبرى، ويجعل نسخة 2026 أكثر جذباً لعشاق الكرة الإسبانية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، أن الاتحاد الإسباني سيُخصص نحو 23 مليون يورو لتوزيعها على الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر 2026، وتأتي هذه الزيادة بعدما وزّع في النسخة الماضية 19.6 مليون يورو بين برشلونة وريال مدريد وبلباو وريال مايوركا، في خطوة تعكس حرص الاتحاد على تعزيز القيمة المالية للبطولة وتقديم حوافز أكبر للأندية المشاركة.

وأضافت الصحيفة أنّ هذه المكافآت لا تُوزع بالتساوي، إذ يحصل كلّ فريق على حصته وفقاً لعدد الألقاب المحققة وتاريخه ونسب المشاهدة التلفزيونية، ما يجعل العائدات تختلف بحسب الإنجازات التاريخية والحديثة لكلّ نادٍ، وقد أثار هذا النظام جدلاً في النسخة الماضية، بعدما طالب بلباو حينها توزيعاً أكثر عدالة بين الفرق المشاركة، وحصل ريال مدريد وبرشلونة على ستة ملايين يورو لكلّ منهما، مقابل مليوني يورو لنادي بلباو و850 ألف يورو لريال مايوركا، كما حصل كلّ فريق وصل إلى نصف النهائي على مليون يورو، فيما أضيفت مكافأة بقيمة مليوني يورو للبطل.

وبشكلٍ عام، تدرُّ كأس السوبر على الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيرادات إجمالية تُقدر بحوالى 51.9 مليون يورو، مقسمة على ثلاثة مصادر رئيسية وتتمثل في الرعاية (27 مليون يورو)، والتنظيم والمشاركة (11.5 مليون يورو)، وحقوق البث التلفزيوني (12.69 مليون يورو)، كما يُخصص نحو 28 مليون يورو لدعم كرة القدم غير الاحترافية، ما يعكس الأثر الاقتصادي للبطولة خارج نطاق الأندية المشاركة ويبرز كيف تسهم كأس السوبر في دعم المنظومة الكروية الإسبانية بأكملها.

ويجدر بالذكر أن بطولة السوبر الإسباني ستُقام من دون أشواط إضافية، إذ يُحتكم مباشرة إلى ركلات الترجيح إذا انتهت المباراة بالتعادل خلال 90 دقيقة، وأعلن الاتحاد الإسباني الكرة القدم هذا التعديل في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأُدخل بالفعل في النسخة السابقة لكنه لم يُطبّق لعدم الحاجة بعد حسمت المباريات الثلاث في الوقت الأصلي، ومع ذلك، يستمر العمل بهذه القاعدة لتتخلى البطولة نهائياً عن الوقت الإضافي خارج الدقائق التسعين القانونية.