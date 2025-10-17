السوبر الأفريقي 2025.. 4 أسباب تجعل نتيجة القمة خارج التوقعات

- تتسم مباراة بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي 2025 بالغموض، نظرًا لتشابه ظروف الفريقين وتكتيكاتهما (4-3-3)، بقيادة مدربين متميزين حققا إنجازات تاريخية. - يواجه الفريقان تحديات هجومية بغياب رمضان صبحي من بيراميدز وأسامة المليوي من نهضة بركان، مما يؤثر على خططهما الهجومية في المباراة المرتقبة. - يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهل منتخبي بلديهما لكأس العالم 2026، وإنجازات الشباب المغربي في كأس العالم بتشيلي.

تحتفظ مباراة ناديي بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي لحسم لقب بطل كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم لموسم 2025، في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، لنفسها بلقب المواجهة الغامضة، التي يعد من الصعب التكهن بنتيجتها، بسبب التشابه الكبير في ظروف الفريقين العربيين.

ويقود الناديين، مدربان حقق كل منهما إنجازاً فريداً في تاريخه، سواء مدرب نهضة بركان كرونسلاف يورتشيتش (56 عاماً)، الذي حصد أول ثلاثة ألقاب في تاريخ النادي المصري من الفوز ببطولة كأس مصر 2024، مروراً بكأس دوري أبطال أفريقيا 2025، وأخيراً كأس القارات الثلاث ضمن كأس إنتركونتيننتال عام 2025.

وأما مدرب نهضة بركان معين الشعباني (44 عاماً) فقد قاد الفريق المغربي، لإحراز لقب بطل الدوري المغربي في عام 2025 لأول مرة في تاريخ بركان، وتفوق على عمالقة الكرة المغربية الرجاء والوداد والجيش الملكي، وساهم في تأهله إلى دوري أبطال أفريقيا، كما قاده لإنجاز مهم آخر يتمثل في الفوز بالكونفيدرالية الأفريقية 2025، وبلوغ نهائي 2024 في حدث فارق له.

وتاريخياً يملك يورتشيتش والشعباني ثلاثة ألقاب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث نال الأول اللقب عام 2025، فيما توج الثاني باللقب رفقة الترجي التونسي مرتين عامي 2018، و2019. ويتشابه نهضة بركان وبيراميدز داخل الملعب، حيث يلعب المدربان بطريقة لعب تكتيكية واحدة (4-3-3)، وهي الطريقة المفضلة لكل مدرب على حدة في أرض الملعب.

ويخوض المدربان بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، ويعاني كل منهما من أهم الأوراق الهجومية، فالنادي المصري "بيراميدز" يفتقد لخدمات رمضان صبحي نجم الوسط الهجومي، الذي يعاني من إصابات متكررة في الموسم الجاري، وخرج من الحسابات الفنية بشكل لافت، رغم أن بيراميدز كان يراهن عليه كثيراً بعد رحيل نجمه إبراهيم عادل، في المقابل يغيب عن صفوف الفريق المغربي أهم لاعبيه على الصعيد الهجومي، وهو أسامة المليوي الذي تعرض لإصابة قوية قبل أيام، ويمثل ورقة هجومية مهمة في حسابات المدرب التونسي.

كما يدخل الفريقان المباراة في بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، بحالة معنوية مرتفعة، ليس فقط بسبب نتائجهما الأخيرة الجيدة، ولكن أيضاً بعد النتائج الطيبة للكرة في البلدين، وصعود المنتخبين إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، إضافة إلى الإنجاز الكبير الذي حققه شباب المغرب بالتأهل إلى نهائي كأس العالم في تشيلي.