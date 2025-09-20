السوبر الأفريقي في القاهرة.. وهذا موعده

- أعلن نادي بيراميدز المصري عن تلقيه خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يحدد 18 أكتوبر موعدًا لمباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، والتي ستقام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة. - يتنافس بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان، بطل كأس الكونفيدرالية، على لقب السوبر الأفريقي، في سعيهما لحصد ثالث ألقاب الكرة السمراء للأندية في عام 2025. - يسعى الفريقان لتحقيق العلامة الكاملة القارية لعام 2025، حيث يقدمان مستويات متميزة محليًا وقاريًا، مما يجعل المباراة شديدة التنافس.

أعلن نادي بيراميدز المصري، عبر المركز الإعلامي الرسمي، تلقيه خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت، حدد خلاله 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لمباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي.

وذكر النادي المصري في بيانه الرسمي: "تلقى نادي بيراميدز إخطاراً من الاتحاد الأفريقي بشأن تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي، التي تجمع بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وأخطر كاف نادي بيراميدز باستضافته بوصفه بطل دوري الأبطال للمباراة التي تحدد لها يوم 18 أكتوبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة".

ويلتقي حامل لقب دوري الأبطال الأفريقي نادي بيراميدز المصري بطلَ كأس الكونفيدرالية الأفريقية نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بحثاً عن حصد ثالث ألقاب الكرة السمراء على صعيد الأندية في عام 2025، في انتظار ما ستحمله المسابقات من مفاجآت بعد بروز العديد من الأندية في المواسم الأخيرة.

ويبحث كل من بيراميدز ونهضة بركان عن العلامة الكاملة القارية في عام 2025 من خلال حصد لقب بطل كأس السوبر الأفريقي، ونيل البطولة القارية الثانية في العام الجاري، ومواصلة رحلة حصد الألقاب، والتقدم في التصنيف العام للأندية داخل "القارة السمراء"، حيث يقدم كل فريق منهما مستويات جيدة في الفترة الماضية، وينافسان على أهم الألقاب محلياً أو قارياً، وكل فريق منهما يملك لاعبين يصنعون الفارق، ولهذا فإن مباراة السوبر ستكون قوية وشديدة التنافس.