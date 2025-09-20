السوبر الأفريقي في القاهرة.. وهذا موعده

كرة عربية
القاهرة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
20 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:48 (توقيت القدس)
الزمالك حصد السوبر في 27 سبتمبر 2024 في السعودية (الاتحاد الأفريقي)
الزمالك حصد السوبر في 27 سبتمبر 2024 في السعودية (الاتحاد الأفريقي)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن نادي بيراميدز المصري عن تلقيه خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يحدد 18 أكتوبر موعدًا لمباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، والتي ستقام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

- يتنافس بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان، بطل كأس الكونفيدرالية، على لقب السوبر الأفريقي، في سعيهما لحصد ثالث ألقاب الكرة السمراء للأندية في عام 2025.

- يسعى الفريقان لتحقيق العلامة الكاملة القارية لعام 2025، حيث يقدمان مستويات متميزة محليًا وقاريًا، مما يجعل المباراة شديدة التنافس.

أعلن نادي بيراميدز المصري، عبر المركز الإعلامي الرسمي، تلقيه خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت، حدد خلاله 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لمباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي.

وذكر النادي المصري في بيانه الرسمي: "تلقى نادي بيراميدز إخطاراً من الاتحاد الأفريقي بشأن تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي، التي تجمع بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وأخطر كاف نادي بيراميدز باستضافته بوصفه بطل دوري الأبطال للمباراة التي تحدد لها يوم 18 أكتوبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة".

ويلتقي حامل لقب دوري الأبطال الأفريقي نادي بيراميدز المصري بطلَ كأس الكونفيدرالية الأفريقية نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بحثاً عن حصد ثالث ألقاب الكرة السمراء على صعيد الأندية في عام 2025، في انتظار ما ستحمله المسابقات من مفاجآت بعد بروز العديد من الأندية في المواسم الأخيرة.

بيراميدز حقق انتصارا مستحقا (إكس/بيراميدز)
كرة عربية
التحديثات الحية

بيراميدز يستهل مشواره العالمي بانتصار تاريخي في "الإنتركونتيننتال"

ويبحث كل من بيراميدز ونهضة بركان عن العلامة الكاملة القارية في عام 2025 من خلال حصد لقب بطل كأس السوبر الأفريقي، ونيل البطولة القارية الثانية في العام الجاري، ومواصلة رحلة حصد الألقاب، والتقدم في التصنيف العام للأندية داخل "القارة السمراء"، حيث يقدم كل فريق منهما مستويات جيدة في الفترة الماضية، وينافسان على أهم الألقاب محلياً أو قارياً، وكل فريق منهما يملك لاعبين يصنعون الفارق، ولهذا فإن مباراة السوبر ستكون قوية وشديدة التنافس.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
المباراة شهدت حالات تحكيمية عديدة رغم فوز يونايتد 2-1 (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

هل حرم تشلسي من ضربة جزاء وهدف صحيح أمام يونايتد؟ الشريف يُجيب

مشجعة تدعم فلسطين وتطلب معاقبة إسرائيل، 11 يناير 2025 (مايك هويت/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

هل يطرح يويفا ملف استبعاد الفرق الإسرائيلية للتصويت على طاولته؟

يوسف العربي في ملعب لا بوجوار، في 20 سبتمبر 2025 (داميان ماير/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

يوسف العربي يكتب التاريخ في الدوري الفرنسي