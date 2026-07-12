السنغال تنهي حقبة ثياو بعد إخفاق كأس العالم

- بدأ منتخب السنغال مشواره في كأس العالم 2026 بخسارتين أمام فرنسا والنرويج، لكنه تأهل للأدوار الإقصائية بفوز كبير على العراق، قبل أن يخسر أمام بلجيكا 2-3 في دور الـ32 بعد أداء قوي. - بعد الخروج من البطولة، واجه المدرب بابي ثياو انتقادات حادة بشأن خياراته التكتيكية وإدارة اللاعبين، وسط تقارير عن توترات داخلية وعقده المثير للجدل. - قرر الاتحاد السنغالي إنهاء عقد ثياو وجهازه الفني بالكامل، وبدأ البحث عن بدائل لإعادة بناء الفريق، مع تداول أسماء مثل حبيب باي وباتريك فييرا وهيرفي رينارد.

استهل منتخب السنغال مشواره في كأس العالم 2026 بصورة متعثرة، بعدما خسر أمام فرنسا ثم أمام النرويج في دور المجموعات، قبل أن ينعش آماله بفوز كبير على العراق بنتيجة (5-0)، مستفيداً من لعب منافسه بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر، ليحجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وفي مواجهة بلجيكا في دور الـ32، قدّم رجال المدرب السنغالي بابي ثياو أفضل أداء لهم في البطولة لما يقارب 85 دقيقة، وبدا أن السنغال في طريقها إلى دور الـ16 ومحو ذكرى الدور الأول المخيب للآمال، لكن هذا التقدم المريح بهدفين تلاشى تدريجياً مع مرور الدقائق، ليخسروا المواجهة 2-3. وبعد الوداع، سرعان ما امتدت الانتقادات لتشمل جوانب أخرى غير الجوانب الرياضية للبطولة، حيث كان التركيز على الخيارات التكتيكية للمدرب، وإدارة العديد من اللاعبين الأساسيين. وفي الوقت نفسه، زادت التقارير التي تحدثت عن توترات داخلية من حدة الجدل، خصوصاً بشأن عقد ثياو، الذي قيل إنه وُقّع في ظروف فوضوية، إضافة إلى الحديث عن اختلالات تنظيمية أثرت في بعثة المنتخب خلال البطولة. في المقابل، رفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم بقوة عدداً من الاتهامات الموجهة إلى مسؤوليه، وأعلن عزمه على رفع دعوى بتهمة التشهير دفاعاً عن سمعته.

نهاية حقبة ثياو مع السنغال

وكشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالي الرسمي، مساء السبت، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد السنغالي لكرة القدم، قررت إنهاء عقد ثياو عقب اجتماع مطول عُقد في داكار، على أن يشمل هذا القرار الجهاز الفني بأكمله. وتُصوّر الصحافة المحلية هذا الرحيل نتيجة مباشرة لفشل كأس العالم، وتعتقد أن ثقة الاتحاد قد اهتزت نهائياً بالمدرب، الذي عُيّن مؤقتاً بعد رحيل أليو سيسيه، قبل تثبيته بفضل نتائجه الجيدة، ثم حلوله وصيفاً في كأس الأمم الأفريقية 2025.

بعيدا عن الملاعب منتخب السنغال عالقٌ في الولايات المتحدة ونجومه يسافرون على نفقتهم

وتداولت الصحافة السنغالية أسماء السنغالي حبيب باي والفرنسي باتريك فييرا، إلى جانب الفرنسي هيرفي رينارد بدلاء محتملين من أجل إعادة بناء فريق كان قادراً على حمل طموحات كبيرة، قبل خروجه المخيب للآمال من كأس العالم. وبعد دقائق فقط من هذه التطورات، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسمياً، بدء إجراءات إنهاء خدمات ثياو وطاقمه الفني بالكامل، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية. وأوضح الاتحاد أن هذا القرار جاء بعد خروج "أسود التيرانغا" من دور الـ16 في كأس العالم 2026، حيث كلف الاتحاد رئيسه، عبد الله فال، إبلاغ المدرب رسمياً بهذا القرار، وفقاً للوائح والعقود المعمول بها، كذلك أوكلت اللجنة التنفيذية إليه مهمة إجراء إعادة تنظيم شاملة لجميع المنتخبات الوطنية.