السنغال تستأنف قرار سحب لقب أمم أفريقيا ومنحه للمغرب

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بياناً رسمياً بشأن قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باعتبار منتخب "أسود الترينغا" منهزماً جزائياً أمام نظيره المغربي في نهائي كأس أمم أفريقيا بنتيجة 0-3 الذي أقيم في المغرب منذ قرابة الشهرين على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان صدر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "ندين هذا القرار الجائر وغير المسبوق وغير المقبول الذي يسيء إلى سمعة كرة القدم الأفريقية، وبناءً على ذلك، ودفاعاً عن حقوقه وعن مصالح كرة القدم السنغالية، سيتقدم الاتحاد بطلب استئناف في أقرب وقت ممكن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)".

وشدد الاتحاد السنغالي في الوقت عينه على "التزامه الثابت تجاه قيم النزاهة والعدالة الرياضية، وسيبقي الجمهور على اطلاع بتطورات هذا الأمر". وكان الاتحاد السنغالي، قد نشر مقطع فيديو في بداية الأمر، وثّق من خلاله الاحتفالات في داكار بعد الفوز باللقب، وفرحة الجماهير، من دون أن يضمّن الفيديو أي تعليق. وهذا المقطع أظهر علناً أنّ الاتحاد السنغالي يعتبر نفسه بطلاً للقارة، بعد سحب اللقب منه، إثر التظلم الذي قدمه الاتحاد المغربي بشأن الأحداث التي رافقت النهائي.

وترك لاعبو السنغال أرضية الميدان لفترة طويلة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في النهائي بالعاصمة الرباط، قبل أن يعودوا عن قرارهم، وفي تلك اللحظة أهدر نجم ريال مدريد إبراهيم دياز ركلة جزاء ليتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين صبا في مصلحة أسود التيرانغا في نهاية المطاف.