السنغال تخطف لقب أمم أفريقيا من المغرب في نهائي درامي

- خسر منتخب المغرب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 أمام السنغال بهدف دون رد، ليحصد السنغاليون لقبهم الثاني بعد فوزهم في 2021، بينما فشل "أسود الأطلس" في تحقيق لقبهم القاري الثاني بعد 1976. - شهد الشوط الأول ندية وحذر دفاعي، مع أفضلية للسنغال في الضغط والكرات الثابتة، بينما اعتمد المغرب على التحركات السريعة عبر الأطراف، وأضاع إسماعيل صيباري فرصة خطيرة. - في الشوط الثاني، ضغط المغرب بقوة عبر الأطراف، لكن السنغال سجلت هدف الفوز في الأشواط الإضافية، وسط احتجاجات وأعمال شغب من الجماهير.

أخفق منتخب المغرب في نيل لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، التي أقيمت على أرضه، بعد الخسارة بهدف دون رد أمام السنغال، في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء الأحد، ليحصد السنغاليون لقبهم الثاني، بعد الذي توجوا به عام 2021. ولم ينجح "أسود الأطلس" في التتويج باللقب القاري الثاني (الأول كان عام 1976)، كما خسروا النهائي الثاني لهم، بعد نسخة 2004، عندما انهزموا أمام تونس المضيفة 1-2.

واتسم الشوط الأول للقاء النهائي بالندية والحذر الدفاعي، مع أفضلية نسبية في فترات متقطعة للمنتخب السنغالي، من حيث الضغط والكرات الثابتة، مقابل محاولات مغربية اعتمدت على التحركات السريعة عبر الأطراف. وبدأت السنغال اللقاء بقوة وهددت مرمى ياسين بونو مبكراً عبر ركنيات متتالية ورأسية خطيرة لبابي جويي، تصدى لها الحارس المغربي بثبات، وبعدها نجح في رد حالة إنفراد تام، كما شكل كل من ساديو ماني ونيكولاس جاكسون مصدر إزعاج للدفاع المغربي. في المقابل، جاء أخطر تهديد مغربي عن طريق إسماعيل صيباري الذي أضاع فرصة داخل المنطقة بعد تمريرة متقنة من نائل العيناوي، إضافة إلى محاولات بالرأس من أيوب الكعبي وتسديدات بعيدة جرى اعتراضها.

ودخل المغرب بقوة بعد الاستراحة، وفرض ضغطاً متواصلاً عبر الأطراف، خاصة من الجهة اليمنى بقيادة أشرف حكيمي، الذي صنع أكثر من فرصة خطيرة من العرضيات. وهدد "أسود الأطلس" المرمى بعدة محاولات عبر أيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي، أبرزها فرصتان محققتان ضاعتا في الدقيقتين 58 و63.

في المقابل، اكتفى منتخب السنغال بمحاولات محدودة، أبرزها تسديدة بابي غويي التي تصدى لها الدفاع. ودفع وليد الركراكي بورقة يوسف النصيري وأسامه ترغلين بحثاً عن الحل الهجومي، بينما أجرى مدرب السنغال ثلاثة تبديلات متتالية لتجديد الدماء. وألغى حكم اللقاء هدفاً للسنغال في الوقت المضاف، بداعي وجود خطأ من عبد اللائي سيك، ارتكبه على أشرف حكيمي. ودخلت المواجهة في أزمة، إثر احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض، حيث انسحب السنغاليون لبعض دقائق قبل العودة، وسط أعمال شغب من جماهير منتخب بلادهم، التي حاولت اقتحام أرضية الملعب اعتراضاً على الحالة. وبعدها، نفذ إبراهيم دياز الكرة بطريقة غريبة، لم يلقَ إدوارد ميندي أي صعوبة في التصدي لها، لتذهب المواجهة إلى الأشواط الإضافية، التي سجل بعد انطلاق حصتها الأولى، بابي غايي، هدف اللقب لرفاق ساديو ماني.

#Senegal fans fighting #Morocco cameraman in the stands in Rabat at #AFCON2025 #AFCON



Sparked by a ridiculous five minutes of refereeing. pic.twitter.com/3dUQxzuxN8 — Max Mathews (@maxmathews95) January 18, 2026