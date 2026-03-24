السنغال تتحرّك نحو "كاس" ومعركة قانونية جديدة على لقب أفريقيا

- الاتحاد السنغالي يتجه للاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" لإلغاء قرار "كاف" بتجريد منتخبهم من لقب كأس أمم أفريقيا بعد خسارتهم أمام المغرب، معتبراً أن لاعبيهم لم يخرقوا اللوائح بشكل يستدعي العقوبة. - صحيفة لوباريزيان تشير إلى رفض الاتحاد السنغالي للأسس التي اعتمدتها لجنة الاستئناف في "كاف"، مؤكدين أن المباراة انتهت لصالحهم بهدف نظيف بعد استئناف اللعب. - موسى مباي يؤكد استعانة الاتحاد بمحامٍ متخصص في القضايا الرياضية، سبق له النجاح في قضايا مشابهة، لضمان مصالح السنغال.

يتجه الاتحاد السنغالي، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم استئنافه لدى محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، في محاولة لإلغاء القرار الصادر عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي جرّد منتخب أسود التيرانغا من لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، واعتبره خاسراً أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية.

وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، الثلاثاء، أن الاتحاد السنغالي يرفض الأسس التي اعتمدتها لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي، بتجريد رفاق النجم ساديو ماني من اللقب، معتبرة أن لاعبي "أسود التيرانغا" قاموا بخرق لوائح بطولة كأس أمم أفريقيا، عقب انسحابهم من المواجهة النهائية أمام المغرب، قبل العودة مرة أخرى، واستئناف اللعب في اللقاء، الذي انتهى لصالحهم بهدف نظيف.

ونقلت الصحيفة، عن عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد السنغالي لكرة القدم، موسى مباي، قوله: "سيجري تداول الكثير من الأخبار غير الصحصحة خلال الأيام القادمة، لكن يجب التحلي بالصبر وانتظار البيانات الرسمية الصادرة من قلبنا، نحن نتعامل مع هذا الملف، بهدوء واتزان تامّين، من أجل خدمة مصالح السنغال بأفضل شمل ممكن".

وأكد موسى مباي في حديثه، على أنّ الاتحاد السنغالي استعان بمحامٍ متخصص في القضايا الرياضية، يمتلك خبرة واسعة وسبق له الفوز بعدة قضايا أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في السنوات الماضية، وكان له دور رئيسي في رفع الحظر الذي فرضه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على المغرب، الذي حرم من خوض بطولتَين في كأس أمم أفريقيا، عقب رفض الدولة استضافة المسابقة القارية في عام 2015.