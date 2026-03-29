السنغال تتحدى "كاف" مجدداً بعد الاحتفال باللقب في فرنسا

- يواصل منتخب السنغال الاحتفال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، رغم الجدل القانوني حول سحبه، حيث عرض الكأس في ملعب فرنسا ويستعد لعرضه مجدداً أمام جماهيره في مواجهة غامبيا. - الأزمة مستمرة بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتجريد السنغال من اللقب، مما دفع الاتحاد المحلي لتقديم استئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية، في انتظار القرار النهائي. - يتمسك المنتخب السنغالي بموقفه كأبطال القارة، ويعبر اللاعبون عن فخرهم باللقب، مؤكدين استمرار الاحتفال رغم الجدل القائم.

يُواصل منتخب السنغال حملته الاحتفالية بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، رغم الجدل القائم بعد سحبه منه في وقتٍ سابق من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة، إذ يستعد لعرض الكأس مجدداً أمام جماهيره خلال مواجهته المرتقبة ضد منتخب غامبيا، مساء الثلاثاء، في أول ظهور له على أرضه منذ التتويج، حيث تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من عرض التاج القاري أيضاً في ملعب فرنسا خلال المباراة الودية أمام منتخب بيرو، في مشهد عكس تمسّك "أسود التيرانغا" باللقب رغم التطورات القانونية.

وستُقام المباراة على ملعب عبد الله واد في ديامنياديو، على مقربة من داكار، وسط توقعات بأجواء جماهيرية استثنائية، حيث يسعى اللاعبون إلى مشاركة لحظة التتويج مع أنصارهم الذين لم تتح لهم فرصة الاحتفال المباشر بعد الفوز بالبطولة في المغرب خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، وتأتي هذه المواجهة في سياق استمرار الزخم الإعلامي والشعبي حول الكأس، إذ يحرص المنتخب على إبرازها في مختلف المناسبات تأكيداً لموقفه، بحسب ما ذكر راديو "RMC" الفرنسي الأحد.

وفي المقابل، لا تزال الأزمة قائمة بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر لجنة الاستئناف، التي أعلنت في 17 مارس/ آذار تجريد السنغال من اللقب استناداً إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، واللتين تنصان على اعتبار الفريق خاسراً وإقصائه في حال رفضه استكمال المباراة أو مغادرته أرض الملعب قبل نهايتها، وقد أثار القرار موجة جدل واسعة داخل السنغال، ودفع الاتحاد المحلي إلى التحرك سريعاً وتقديم استئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية، في انتظار الحسم النهائي.

ورغم هذا الوضع القانوني المعلّق، يتمسك المنتخب السنغالي بموقفه، حيث يؤكد لاعبوه ومسؤولوه أنهم لا يزالون أبطال القارة حتى صدور قرار نهائي، وهو ما انعكس في تفاعل الجماهير، إذ اكتفى الاتحاد بنشر صورة الكأس عبر منصاته الرسمية مرفقة بعبارة "الاحتفال مستمر"، في إشارة واضحة إلى رفضه التخلي عن اللقب في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، عبّر الحارس إدوارد ميندي عن سعادته بالأجواء التي رافقت تقديم الكأس في باريس، قائلاً في تصريحات مطوّلة نقلها راديو "RMC" الفرنسي: "إنه مصدر فخر كبير، لأنها كأس سافرنا جميعاً من أجلها. اليوم (السبت)، تمكنّا من مشاركة هذه اللحظة مع كل هؤلاء الذين حضروا إلى ملعب فرنسا، ومعظمهم من السنغاليين بالطبع، ولكن أيضاً مع عشاق كرة القدم، ومحبي اللعبة الجميلة، ومحبي هذه الرياضة، لقد كان لقاءً رائعاً واحتفالاً مميزاً. رأينا مدى سعادة الجمهور بوجودنا واستقباله لنا، ورؤية هذا الكأس مع فريق بطل أفريقيا كانت حقاً أمسية كروية رائعة"، في تأكيد جديد لتمسك اللاعبين بلحظة التتويج رغم كلّ ما يحيط بها من جدل.