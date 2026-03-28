السنغال تتحدى قرار الاتحاد الأفريقي ومحضر قضائي مغربي في الموعد

احتفى منتخب السنغال لكرة القدم، اليوم السبت، بلقب كأس أمم أفريقيا في ملعب فرنسا الدولي بباريس، وذلك قبل خوضه مباراة ودية أمام بيرو انتهت بانتصار "أسود التيرانغا" بنتيجة (2ـ0). وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً بناء على دعوة أطلقها الاتحاد السنغالي لكرة القدم منذ أسابيع لاستعراض كأس أفريقيا، حيث قدّرت مجلة ليكيب الفرنسية حضور 70 ألف مشجع في الملعب.

ورغم أنّ نادي المحامين في المغرب وجه تنبيهاً إلى الجهات المنظمة للمباراة، منذ يوم أمس الجمعة، يحذرهم من استعراض الكأس، إلا أنّ الاتحاد السنغالي أصرّ على تطبيق برنامجه الاحتفالي، متجاوزاً كل القرارات التي جرى الإعلان عنها منذ أيام بشأن نهائي نسخة 2025.

⚠️🇸🇳 Los futbolistas de Senegal salieron al Stade de France MOSTRANDO LA COPA ÁFRICA que ganaron y les sacó la CAF.



Increíble momento en Francia. 😅pic.twitter.com/bBPcizfr8F — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 28, 2026

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قضت بتجريد منتخب السنغال من لقب كأس أفريقيا، وخسارته جزائياً، وبالتالي فإن اللقب أصبح من نصيب المغرب. ولجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" للطعن في القرار، ولم تصدر المحكمة بعد قرارها الذي قد يصدر بعد أشهر من الآن. كما تابع منتخب السنغال تحدّي قرار الاتحاد الأفريقي، فقد ارتدى اللاعبون خلال هذه المواجهة قميصاً يحمل نجمتين، في إشارة إلى أنّ السنغال بطلة أفريقيا في عامي 2021 و2025، رغم تجريدهم من اللقب الثاني منذ أيام.

ورداً على تلك التصرفات، نفّذ نادي المحامين في المغرب تهديده، حيث وُجد محضر قضائي مغربي في الملعب من أجل معاينة كل التجاوزات لقرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالصوت والصورة. وبحسب مجلة أونز مونديال الفرنسية، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم أشار إلى أنه سيُقدِّم تقريراً إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتضمن كل التجاوزات التي شهدتها المباراة وعدم احترام قرار الاتحاد الأفريقي.