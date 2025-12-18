- تألق نعيم السليتي في مباراة تونس الودية ضد بوتسوانا، حيث قاد فريقه للفوز 2-1 بعد تسجيله هدف التعادل وركلة جزاء حاسمة في الوقت بدل الضائع، مما يعزز جاهزيته لكأس أمم أفريقيا 2025. - عودة السليتي للملاعب بعد إصابة في أوتار الركبة أثارت الشكوك حول مشاركته، لكن تألقه في المباراة الأخيرة أكد استعداده للسفر مع المنتخب إلى المغرب. - أقيمت المباراة خلف أبواب مغلقة بقرار من الجهاز الفني، استعداداً لمواجهة أوغندا في المجموعة الثالثة من البطولة.

خرج محترف الشمال القطري نعيم السليتي (33 عاماً) نجماً للقاء الذي شهد فوز منتخب تونس على ضيفه منتخب بوتسوانا بنتيجة هدفين لواحد، في مباراة ودية أقيمت اليوم الخميس في معسكر "نسور قرطاج" بمدينة طبرقة شمال غربي البلاد، وهي المحطة الإعدادية الأخيرة للفريق قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المغرب 2025، بعدما قلب تأخر منتخب بلاده بهدف من دون ردّ، سجله تومسيانغ إيزوبيني عند الدقيقة الـ50، إلى فوز مثير (2-1)، إذ أحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ85، وأضاف الثاني في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، عبر ركلة جزاء أعلنها الحكم الليبي عبد الواحد حرويدة.

ودخل السليتي في الشوط الثاني بديلاً لزميله إلياس العاشوري، وهو ظهوره الأول مع منتخب تونس منذ مواجهة ناميبيا في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن تصفيات كأس العالم، إذ غاب عن الملاعب بعد تعرّضه إلى إصابة في أوتار الركبة، ما خلّف العديد من الشكوك حول جهوزيته قبل مسابقة "كان".

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد، فإنّ السليتي بات جاهزاً للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، وسيسافر رسمياً مع بعثة المنتخب إلى المغرب يوم الجمعة، ليتخلّى بذلك المدير الفني سامي الطرابلسي نهائياً عن فكرة استبداله بلاعب آخر، بعدما كانت هذه الفرضية مطروحة بقوة طيلة الأيام الماضية.

للإشارة، فإنّ مواجهة تونس وبوتسوانا أقيمت خلف أبواب مغلقة من دون حضور الجماهير أو الصحافة، وذلك بقرار من الجهاز الفني الذي فضلّ إخفاء خياراته الفنية التي اعتمدها قبل خوض بطولة أمم أفريقيا التي سيستهلّها "نسور قرطاج" بمواجهة أوغندا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.