سلّط نجم منتخب تونس نعيم السليتي (33 سنة)، الضوء على استعدادات فريقه لمباراة البرازيل الودية المرتقبة، يوم الثلاثاء، في مدينة ليل الفرنسية، وعاد بالحديث إلى فوز "نسور قرطاج" ضد الأردن، بنتيجة 3 أهداف لهدفين، ضمن تحضيرات الفريق لبطولة كأس العرب بقطر، وأمم أفريقيا بالمغرب.

واعترف السليتي في مقابلة مع "العربي الجديد"، بأن أشياء كثيرة ما زالت تنقص منتخب تونس، رغم الفوز على الأردن في المباراة الودية الأخيرة، مشيدًا بمنتخب "النشامى"، وخاصة القائد موسى التعمري ويزن النعيمات، الذي لعب إلى جانب النجم التونسي في وقت سابق ضمن صفوف نادي أهلي الدوحة القطري، واعتبر نعيم أن الأردن يملك فريقًا مميّزًا، وأنّ تأهله إلى كأس العالم كان مستحقًا.

وتحدّث السليتي عن المواجهة الودية المرتقبة لكتيبة "نسور قرطاج"، ضد البرازيل، يوم الثلاثاء المقبل، قائلاً: "البرازيل هي التي استدعتنا لهذه المباراة، وهو فخر كبير لنا، ما يؤكد قيمتنا، إنه أحد أقوى المنتخبات في العالم حاليًّا، ستكون مباراة صعبة جدا، لكن نحن جاهزون ولدينا إمكانات جيدة، وهذا سيساعدنا على التعلم والتطور".

وكشف نجم نادي الشمال القطري عن الأشياء التي يجب أن تتغير في منتخب تونس، مقارنة بالمواجهة السابقة بين الفريقين، سنة 2022، التي فاز فيها البرازيل بنتيجة (5-1)، قائلاً: "علينا أن نلعب دون مركّبات، في اللقاء الأخير الذي جمعنا بهم، شعرت وكأننا لعبنا بطيبة مبالغ فيها، لقد احترمناهم كثيرًا في ذلك الحين، هذه المرة علينا أن نظهر بشخصية قوية، ثم سنفكر في النتيجة، لكن الأداء هو المهم بالنسبة لنا"، واختتم الجناح الأيمن بالحديث عن بطولتي كأس العرب وأمم أفريقيا: "يجب أن نكون جاهزين من الناحية الذهنية وأتمنى أن لا تلاحقنا الإصابات، كأس العرب ستكون مميزة بحضور جماهيرنا في قطر، وتبقى أمم أفريقيا، كذلك، هدفنا الأكبر".