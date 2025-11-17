السليتي لـ"العربي الجديد": تنقصنا أشياء وهذا ما نريد فعله ضد البرازيل

كرة عربية
تونس

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
17 نوفمبر 2025
123
+ الخط -

سلّط نجم منتخب تونس نعيم السليتي (33 سنة)، الضوء على استعدادات فريقه لمباراة البرازيل الودية المرتقبة، يوم الثلاثاء، في مدينة ليل الفرنسية، وعاد بالحديث إلى فوز "نسور قرطاج" ضد الأردن، بنتيجة 3 أهداف لهدفين، ضمن تحضيرات الفريق لبطولة كأس العرب بقطر، وأمم أفريقيا بالمغرب.

واعترف السليتي في مقابلة مع "العربي الجديد"، بأن أشياء كثيرة ما زالت تنقص منتخب تونس، رغم الفوز على الأردن في المباراة الودية الأخيرة، مشيدًا بمنتخب "النشامى"، وخاصة القائد موسى التعمري ويزن النعيمات، الذي لعب إلى جانب النجم التونسي في وقت سابق ضمن صفوف نادي أهلي الدوحة القطري، واعتبر نعيم أن الأردن يملك فريقًا مميّزًا، وأنّ تأهله إلى كأس العالم كان مستحقًا.

وتحدّث السليتي عن المواجهة الودية المرتقبة لكتيبة "نسور قرطاج"، ضد البرازيل، يوم الثلاثاء المقبل، قائلاً: "البرازيل هي التي استدعتنا لهذه المباراة، وهو فخر كبير لنا، ما يؤكد قيمتنا، إنه أحد أقوى المنتخبات في العالم حاليًّا، ستكون مباراة صعبة جدا، لكن نحن جاهزون ولدينا إمكانات جيدة، وهذا سيساعدنا على التعلم والتطور".

منتخب تونس اقترب من بلوغ مونديال 2026 (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

السليتي: لا أدري ما يحدث للمساكني وهذا رأيي بظهور الغربي مع المنتخب

وكشف نجم نادي الشمال القطري عن الأشياء التي يجب أن تتغير في منتخب تونس، مقارنة بالمواجهة السابقة بين الفريقين، سنة 2022، التي فاز فيها البرازيل بنتيجة (5-1)، قائلاً: "علينا أن نلعب دون مركّبات، في اللقاء الأخير الذي جمعنا بهم، شعرت وكأننا لعبنا بطيبة مبالغ فيها، لقد احترمناهم كثيرًا في ذلك الحين، هذه المرة علينا أن نظهر بشخصية قوية، ثم سنفكر في النتيجة، لكن الأداء هو المهم بالنسبة لنا"، واختتم الجناح الأيمن بالحديث عن بطولتي كأس العرب وأمم أفريقيا: "يجب أن نكون جاهزين من الناحية الذهنية وأتمنى أن لا تلاحقنا الإصابات، كأس العرب ستكون مميزة بحضور جماهيرنا في قطر، وتبقى أمم أفريقيا، كذلك، هدفنا الأكبر".

دلالات

ذات صلة

منتصر الطالبي واجه منتخب البرازيل في وقت سابق عام 2022 (العربي الجديد/Getty)

رياضة

الطالبي: مباراة البرازيل قد تكون واجهة نحو أوروبا ولا نخاف فينيسيوس

كشف نجم منتخب تونس لكرة القدم منتصر الطالبي (27 سنة) عن رأيه في مواجهة بلاده الودية ضد البرازيل يوم الثلاثاء المقبل في مدينة ليل الفرنسية.

تحدثت جماهير تونسية عن سبب وداع مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

جماهير تونسية تدعم منتخب بلادها رغم وداع مونديال الناشئين

كشفت جماهير تونسية، في حديثها مع "العربي الجديد"، عن أسباب الخروج من بطولة مونديال الناشئين في قطر، عقب الخسارة أمام منتخب النمسا، بهدفين مقابل لا شيء

كشف النفاتي أسباب خروج تونس من مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

النفاتي مدرب تونس يروي أسباب وداع مونديال الناشئين

تحدث مدرب منتخب تونس تحت 17 عاماً أمين النفاتي (41 عاماً) لوسائل الإعلام، بعد خروج صغار "نسور قرطاج" من بطولة مونديال الناشئين في قطر.

حمل أبو زريق قميص الترجي في الفترة السابقة (العربي الجديد/Getty)

رياضة

شرارة يكشف طموح الأردن في كأس العرب ويوجه رسالة للترجي

أكد لاعب منتخب الأردن محمد أبو زريق "شرارة" أن الأجواء في تونس كانت مميزة للغاية خلال المواجهة الودية التي جمعت "النشامى" بنظيره التونسي.

المساهمون
المزيد في رياضة
ألكاراز وسينر بعد المباراة النهائية في البطولة الختامية، 16 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

ألكاراز يُنهي موسم التنس 2025 متصدراً أمام بطل الختامية سينر

إريك شيل مع منتخب نيجيريا في ملعب موكوبا ستاديوم، 10 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مدرب نيجيريا يتهم منتخب الكونغو بالشعوذة.. سحر "الفودو" في الملعب

أموريم على ملعب سيتي غراوند، في 1 نوفمبر 2025 (نيل سيمبسون/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون يورو لدعم دفاعه