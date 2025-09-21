السلة الليبية تكتب التاريخ: الأهلي طرابلس ثالث كأس العالم للأندية

- حقق نادي الأهلي طرابلس إنجازاً تاريخياً بفوزه بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة السلة "إنتركونتننتال"، بعد تغلبه على فلامينغو البرازيلي بنتيجة 91-82، مما يعزز مكانته العالمية ويشرف ليبيا والعرب. - قاد المدرب المصري محمد الكرداني الأهلي طرابلس ليصبح أول نادٍ عربي وأفريقي يعتلي منصات التتويج في البطولة، مما يعكس العمل الجاد للنادي في كرة السلة ونجاحاته في كرة القدم. - بدأ الأهلي طرابلس البطولة بفوز على أوتسونوميا بريكس الياباني، واستعاد توازنه أمام فلامينغو، ليصبح الأفضل عربياً وأفريقياً في الساحة العالمية.

حقّقت كرة السلة الليبية إنجازاً تاريخياً بفضل نادي الأهلي طرابلس، بطل دوري أفريقيا في نسخته الأخيرة، بعدما خطف المركز الثالث في كأس العالم للأندية "إنتركونتننتال"، اليوم الأحد، إثر فوزه على فلامينغو البرازيلي بنتيجة 91-82، ليؤكد بهذا الإنجاز مكانته على الساحة العالمية وقدرته على تشريف ليبيا والعرب.

وهنّأ الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلّة نادي الأهلي طرابلس بعد إنجازه التاريخي في كأس العالم للأندية إثر انتصاره على فلامينغو البرازيلي، بطل دوري أبطال الأميركتين، في مباراة تحديد المركز الثالث. ولم يقتصر الإنجاز على مجرد فوز مشرف، بل حمل دلالات أعمق، إذ جاء على حساب فريق عريق يملك خبرة عالمية وبطولات قارية، ما يرسّخ مكانة الأهلي طرابلس قوةً صاعدةً في كرة السلّة، ويمنح الكرة الليبية دفعة استثنائية نحو العالمية.

وقاد المدرب المصري الخبير محمد الكرداني لاعبيه لغرس الثقة في قدراتهم، فكانت المحصلة أن الأهلي طرابلس دخل التاريخ بوصفه أول نادٍ عربي وأفريقي يعتلي منصات التتويج في بطولة إنتركونتننتال لكرة السلّة. إنجاز يعكس حجم العمل الذي يقدمه النادي على صعيد اللعبة، ويؤكد صورة الأهلي قوةً رياضيةً شاملةً، بعدما جمع بين بريق السلّة ونجاحاته في كرة القدم بتتويجه بلقب الدوري المحلي في نسخته الأخيرة.

يُذكر أن الأهلي طرابلس استهل مشواره في البطولة بفوز ثمين على أوتسونوميا بريكس الياباني بنتيجة 87-78، قبل أن يتعثر أمام أونيكاخا ملقة الإسباني الذي بلغ النهائي لمواجهة إن بي آي جي ليغ يونايتد الأميركي. غير أن الفريق الليبي استعاد توازنه في مباراة تحديد المركز الثالث، وقدم عرضاً تاريخياً أمام فلامينغو البرازيلي، ليحصد إنجازاً غير مسبوق جعله الأفضل عربياً وأفريقياً في ساحة كرة السلّة العالمية.

بهذا الإنجاز، خطّ الأهلي طرابلس صفحة جديدة في تاريخ الرياضة الليبية والعربية، ليؤكد أن الطموح والإصرار قادران على إيصال ممثل أفريقيا والعرب إلى مصاف الكبار. وباتت ميدالية إنتركونتننتال نقطة انطلاق إلى مرحلة جديدة في كرة السلّة الليبية، تحمل آمالاً واسعة بمزيد من الحضور والتألق في المحافل الدولية.