- تألق جيمس هاردن يقود لوس أنجليس كليبيرز للفوز: حقق الفريق فوزاً مثيراً على شارلوت هورنتس بنتيجة 131-116، حيث سجل هاردن 55 نقطة، محطماً الرقم القياسي السابق للفريق. - إنجازات هاردن التاريخية: هاردن، الذي توج كأفضل هداف في الدوري لثلاثة مواسم متتالية، سجل 50 نقطة أو أكثر للمرة الـ25 في مسيرته، متساوياً مع كوبي براينت. - ديترويت بيستونز يواصل سلسلة انتصاراته: بفوزه الـ12 توالياً على ميلووكي باكس، يسيطر بيستونز على صدارة المنطقة الشرقية، بفضل أداء كايد كانينغهام المميز.

حقق فريق لوس أنجليس كليبيرز فوزاً مستحقاً على منافسه فريق شارلوت هورنتس في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، بقيادة النجم، جيمس هاردن (36 عاماً)، الذي قدم مستوى استثنائياً على أرض الملعب وسجل عدد نقاط تاريخياً في بطولة الدوري.

وأنهى فريق لوس أنجليس كليبيرز مواجهته أمام شارلوت هورنتس بالفوز (131-116)، فجر الأحد، في جولة جديدة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، في مواجهة شهدت تسجيل النجم المخضرم، جيمس هاردن، 55 نقطة بعد أداء أكثر من رائع، ليحطّم الرقم القياسي السابق لأكثر عدد من النقاط للاعب بقميص كليبيرز والذي كان يملكه بوب ماكادو وشارلز سميث (52 نقطة لكل منهما).

ويحمل هاردن، المتوج أفضل هداف في الدوري ثلاثة مواسم توالياً (2017- 2018 و2018-2019 و2019-2020)، الرقم القياسي ذاته عندما كان يدافع عن ألوان هيوستن روكتس بين عامي 2012 و2021، إذ سجل 61 نقطة في عام 2019، كما سجل هاردن الذي يخوض موسمه الـ 17 في الدوري ويحتل المركز الـ11 ضمن قائمة أفضل الهدافين، 50 نقطة أو أكثر للمباراة الـ 25 في مسيرته، متساوياً مع الراحل كوبي براينت، ولكن خلف الأسطورتين مايكل جوردان وويلت تشامبرلين (118 نقطة).

وتألق هاردن منذ بداية اللقاء وبلغ فترة الراحة وفي جعبته 35 نقطة، وهو رقم قياسي لهذا الموسم، وأنهى لاحقاً المباراة بـ 55 نقطة، إذ نجح في 17 رمية من أصل 26، منها 10 من أصل 16 عن الرميات الثلاثية بنسبة نجاح بلغت 62.5 %. وأضاف إلى رصيده التهديفي 3 متابعات وسبع تمريرات حاسمة. ويحاول هاردن الذي يبلغ معدل تسجيله أكثر من 28 نقطة في المباراة هذا الموسم، إنقاذ كليبيرز الذي استهل المنافسات بأسوأ طريقة ممكنة، إذ حقق خمسة انتصارات مقابل 11 خسارة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، تابع فريق ديترويت بيستونز عروضه القوية وحقق فوزه الـ12 توالياً، وهذه المرة على حساب ميلووكي باكس (129-116)، ليحكم بيستونز قبضته على صدارة المنطقة الشرقية بـ 14 فوزاً مقابل خسارتين فقط، وبرز في صفوف الفائز مرة جديدة صانع الألعاب كايد كانينغهام بتسجيله 29 نقطة وأضاف إليها ثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة.