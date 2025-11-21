السلة الأميركية: 54 نقطة لتايريز ماكسي مع سيكسرز

- حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزاً مثيراً على ميلووكي باكس (123-114) بعد التمديد، بفضل أداء مميز من تايريز ماكسي الذي سجل 18 رمية وقدم تسع تمريرات حاسمة، رغم غياب النجم جويل إمبيد. - واصل سان أنتونيو سبيرز سلسلة انتصاراته بفوز على أتلانتا هوكس (135-126)، بقيادة ديأيريون فوكس وكيلدون جونسون، ليحقق الفريق 11 فوزاً مقابل أربع خسارات. - في صفوف الخاسرين، تألق نيكيل ألكسندر-ووكر بتسجيله 38 نقطة، بينما استعاد هوكس لاعبيه المصابين كريستابس بورزينغيس وزاكاري ريزاشير.

حقّق فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزاً مستحقاً على منافسه فريق ميلووكي باكس، بعد التمديد لأشواط إضافية في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في وقت واصل فيه فريق سان أنتونيو سبيرز سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري بقيادة النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما.

وأنهى فريق فيلادلفيا سيكسرز مواجهته أمام ميلووكي باكس (123-114)، فجر الجمعة، بعد التمديد لأشواط إضافية، ونجح تايريز ماكسي خلال 47 دقيقة في تسجيل 18 رمية من أصل 30، وست ثلاثيات من أصل 15، و12 رمية حرة من أصل 14، وأضاف إلى رصيده التهديفي تسع تمريرات حاسمة وخمس متابعات، ليُساهم في فوز فريقه التاسع في السلة الأميركية مقابل ست خسارات في المنطقة الشرقية.

وخاض سفنتي سيكسرز اللقاء من دون نجمه الكاميروني-الأميركي جويل إمبيد المصاب، وأضاف بول جورج 21 نقطة للفائز، في حين كان راين رولينز، بـ 32 نقطة و14 تمريرة حاسمة، أفضل المسجلين في صفوف الخاسر الذي افتقد لجهود نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وفي مواجهة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، سجّل ديأيريون فوكس 26 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، والبديل كيلدون جونسون 25 نقطة، منها 18 في الشوط الأول، و7 تمريرات حاسمة، وقادا سان أنتونيو سبيرز إلى فوز مستحق على حساب فريق أتلانتا هوكس (135-126)، ورفع سبيرز رصيده إلى 11 فوزاً مقابل أربع خسارات، وإلى ثلاثة انتصارات توالياً منذ ابتعاد عملاقه ويمبانياما عن الملاعب بسبب إصابة في ساقه.

ولدى الخاسر، سجّل الكندي نيكيل ألكسندر-ووكر 38 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم، وأضاف جايلن جونسون 26، وفي وقت استعاد هوكس لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس بعد تعافيه من إصابته في ركبته اليمنى، والفرنسي زاكاري ريزاشير بعد إصابة في وركه الأيسر، تواصل غياب تراي يونغ بسبب التواء على مستوى الركبة.