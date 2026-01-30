السلة الأميركية: 49 نقطة تاريخية لفلاغ مع مافريكس وسقوط ثاندر

شهدت منافسات بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين تسجيل اللاعب الشاب، كوبر فلاغ (19 سنة)، لعدد نقاط تاريخي في مسيرته الاحترافية مع فريقه دالاس مافريكس، والتي لم تُسعف فريقه في تجنب الخسارة أمام فريق تشارلوت هورنتس في الدوري.

وخسر فريق دالاس مافريكس أمام منافسه تشارلوت هورنتس (123-121)، فجر الجمعة، في المباراة التي سجل فيها اللاعب، كوبر فلاغ، 49 نقطة، وقدم اللاعب الذي اختير في المركز الأول خلال درافت العام الماضي، عرضاً لافتاً في المواجهة، وكان قاب قوسين أو أدنى من قيادة فريقه إلى الفوز عندما أدرك التعادل بتصويبة ثلاثية (121-121) قبل 30 ثانية من نهاية اللقاء.

إلا أن اللحظات الحاسمة شهدت فقدان فلاغ للكرة، قبل أن يرتكب خطأ على النجم الشاب كوني كنوبل، الذي نجح في تسجيل الرميتين الحرتين مانحاً فريقه التقدّم والفوز. وفي الثواني الأخيرة، أضاع فلاغ تصويبة بعيدة، ليختتم أمسية فردية مميزة بخسارة مؤلمة لفريقه، ورغم ذلك، نجح فلاغ في تحطيم رقم قياسي صمد لما يقارب نصف قرن، والمسجّل باسم كليف روبنسون، الذي سجل 45 نقطة وهو في سن 19 عاماً عام 1980.

وتلقّى فريق دالاس مافريكس خسارته الثالثة توالياً في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين، في حين حقق فريق تشارلوت هورنتس فوزه الخامس على التوالي، ليحتل المركز الـ11 في منافسات المنطقة الشرقية، وأنهى نجم شارلوت كوني كنوبل، زميل فلاغ السابق في الجامعة، اللقاء بأفضل حصيلة في مسيرته، مسجلاً 34 نقطة في المواجهة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، سقط فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب أمام مينيسوتا تيمبروولفز (123-111)، رغم تألق نجمه الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر الذي أنهى المباراة برصيد 30 نقطة. في وقت سجل جويل إمبيد وتايريز ماكسي 77 نقطة معاً ليتفوق فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ساكرامنتو كينغز (113-111)، وتجاوز ماكسي (25 عاماً)، الذي غالباً ما تفوق على زميله هذا الموسم، عتبة الـ40 نقطة للمرة الخامسة هذا الموسم، وأضاف إلى رصيده ثماني تمريرات حاسمة وأربع متابعات.

وسجل ديلون بروكس أفضل حصيلة في مسيرته بـ 40 نقطة ليقود فينيكس صنز لتحقيق فوز لافت على ديترويت بيستونز متصدر المنطقة الشرقية، (114-96)، وأحرز لبيستونز كيد كانينغهام 26 نقطة وجايلن دورين 23، لكن الفريق تلقى خسارته الـ 12 هذا الموسم مقابل 34 فوزاً. كما حقق واشنطن ويزاردز الفوز على ميلووكي باكس (109-99)، في مباراة افتقد فيها الأخير خدمات نجمه اليوناني المصاب يانيس أنتيتوكونمبو، الذي تحيط به تكهنات واسعة بشأن صفقة تبادل قبيل الموعد النهائي لفترة الانتقالات الأسبوع المقبل.