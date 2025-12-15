السلة الأميركية: 48 نقطة لستيفن كوري لا تُنقذ ووريورز

- تألق ستيفن كوري بتسجيل 48 نقطة و12 ثلاثية، لكنه لم يتمكن من إنقاذ غولدن ستيت ووريورز من الخسارة أمام بورتلاند بلايزرز (136-131)، حيث قاد جيرامي غرانت وشايدون شارب بلايزرز للفوز بتسجيلهما 35 نقطة لكل منهما. - قاد ليبرون جيمس لوس أنجليس ليكرز للفوز على فينيكس صنز (116-114) بتسجيله 26 نقطة، بينما أضاف لوكا دونتشيتش 29 نقطة، محققين انتصارًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة. - أتلانتا هوكس تفوق على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز (120-117) بفضل أداء دايسون دانيالز وجايلن جونسون، الذي حقق "تريبل دابل" للمرة الثالثة على التوالي، رغم غياب كريستابس بورزينغيس.

فشل فريق غولدن ستيت ووريورز في خطف الفوز أمام فريق بورتلاند بلايزرز وتعرض لخسارة جديدة ضمن منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في المواجهة التي ظهر فيها النجم ستيفن كوري بمستوى رائع على أرض الملعب ولم ينجح في تجنيب فريقه من الخسارة في الدوري.

وأنهى فريق غولدن ستيت ووريورز المواجهة أمام بورتلاند ترايل بلايزرز بالخسارة (136-131)، فجر الاثنين، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وأعاد كوري عقارب الساعة إلى فتراته الذهبية من خلال أداء استثنائي في بورتلاند، مسجّلا 48 نقطة، من بينها 12 تصويبة ثلاثية من أصل 19 محاولة وشهد تاريخ الدوري 13 مباراة فقط نجح فيها لاعب واحد بتسجيل 12 ثلاثية على الأقل، ويتصدر كوري نفسه هذه القائمة بخمس مرات، يليه زميله السابق كلاي تومسون بثلاث مرات، في وقت تقاسم خمسة لاعبين آخرين المرات الخمس المتبقية.

وعلى الرغم من الأداء القوي لكوري بطل الدوري أربع مرات، ونجاحه في منح فريقه التقدّم خلال الربعين الثالث والرابع، إلا أن ترايل بلايزرز تمكّن من حسم المباراة لمصلحته بقيادة جيرامي غرانت وشايدون شارب، اللذين سجّلا 35 نقطة لكل منهما، وتجمّد رصيد غولدن ستايت عند 13 فوزاً مقابل 14 خسارة في المركز الثامن في المنطقة الغربية، أما ترايل بلايزرز فأصبح في رصيده عشر انتصارات و16 خسارة في المركز الـ11.

وفي مباراة ثانية من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، قاد الملك ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز لتحقيق فوز صعب على منافسه فريق فينيكس صنز (116-114)، واستطاع فريق صنز تحقيق عودة كبيرة من خلال تقليصه الفارق الذي بلغ 20 نقطة، في الربع الأخير، ثمّ التقدم قبل 12 ثانية من النهاية، لكن جيمس الذي أنهى اللقاء برصيد 26 نقطة، مع ثلاث متابعات وأربع تمريرات حاسمة سجّل اثنتين من ثلاث رميات حرة قبل ثلاث ثوانٍ من صافرة النهاية ليهدي فريقه الانتصار، وأضاف إلى رصيد الفائز أيضا النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 29 نقطة مع ست تمريرات حاسمة.

وفي مباراة أخرى اتسمت بالندية ولم يتجاوز فيها الفارق الأقصى 11 نقطة، نجح أتلانتا هوكس في حسم مواجهته الصعبة أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز (120-117)، وكان دايسون دانيالز أفضل مسجّل لهوكس برصيد 27 نقطة مع عشر متابعات وأضاف إليه أونييكا أوكونغوو 20 نقطة مع 15 متابعة، ومن جانب سيفنتي سيكسرز أنهى بول جورج اللقاء بـ 35 نقطة وأضاف إليه البهاماسي، فالديس دريكسل، 26 نقطة، وجويل إمبيد 22 نقطة مع 14 متابعة.

وخطف أيضاً من جانب هوكس جايلن جونسون الأضواء من خلال تسجيل ثالث ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" متتالية له (12 نقطة، عشر متابعات، 12 تمريرة حاسمة)، ليُصبح بذلك اللاعب الثاني هذا الموسم بعد الصربي نيكولا يوكيتش والثاني عشر في تاريخ الدوري الذي يحقق هذا الإنجاز، وجاء فوز هوكس رغم غياب لاعب ارتكازه اللاتفي كريستابس بورزينغيس الذي سيستمر لحوالي أسبوعين بسبب المرض.