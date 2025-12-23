السلة الأميركية: 47 نقطة لبرونسون في فوز نيكس على هيت

- قاد جايلن برونسون فريق نيويورك نيكس للفوز على ميامي هيت بنتيجة 132-125، مسجلاً 47 نقطة، وهو أعلى معدل له في موسم 2025-2026، مما رفع رصيد نيكس إلى 20 فوزاً في المنطقة الشرقية. - في مباراة مثيرة، تفوق شيكاغو بولز على أتلانتا هوكس بنتيجة 152-150، بفضل تألق ماتاس بوزيليس وكوبي وايت، رغم محاولات جايلن جونسون وتراي يونغ للعودة. - يحتل نيويورك نيكس المركز الثاني في المنطقة الشرقية بعد ديترويت بيستونز، بينما يعاني ميامي هيت من سلسلة خسائر، محتلاً المركز الثامن.

حقق فريق نيويورك نيكس فوزاً جديداً في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، على حساب منافسه فريق ميامي هيت، بقيادة صانع الألعاب المُميز، جايلن برونسون، الذي سجل أعلى رصيد نقاط له في الموسم الجديد 2025-2026.

وتفوق فريق نيويورك نيكس على فريق ميامي هيت (132-125)، فجر الثلاثاء، في جولة جديدة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، في المواجهة التي سجل فيها النجم، جايلن براون، 47 نقطة، وهو أعلى معدل نقاط شخصي له في موسم 2025-2026، مضيفاً ثماني تمريرات حاسمة مع ثلاث متابعات على أرض ملعب "ماديسون سكوير غاردن".

وبهذا الفوز الثامن في تسع مباريات، رفع فريق نيويورك نيكس رصيده إلى 20 فوزاً مقابل ثماني خسارات في منافسات المنطقة الشرقية، ليحتلّ المركز الثاني خلف فريق ديترويت بيستونز (22 فوزاً وخسارتين)، وتشمل هذه السلسلة الرائعة فوز نيكس بلقب كأس الدوري الأسبوع الماضي، منهياً بذلك فترة جفاف استمرت لحوالى 52 سنة. في المقابل، برز في صفوف هيت النجم كيلو وير بتسجيله 28 نقطة والتقاطه 19 متابعة، وهي الخسارة السابعة لفريق هيت في مبارياته الثماني الأخيرة، ليقبع في المركز الثامن في الشرقية برصيد 15 فوزاً مقابل 14 خسارة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، حقق فريق شيكاغو بولز أعلى رصيد من النقاط في الدوري منذ بداية الموسم، بعدما صمد أمام محاولات هوكس للعودة في مباراة متقاربة والأعلى تهديفاً هذا الموسم، ليفوز بنتيجة (152-150)، ورغم تألق الثنائي جايلن جونسون وتراي يونغ بتسجيل الأول 36 نقطة والثاني 35، إلّا أن ذلك لم يكن كافياً لإيقاف الهجوم الكاسح لبولز بقيادة الليتواني-الأميركي ماتاس بوزيليس صاحب 28 نقطة، في وقت أضاف كوبي وايت 21 نقطة والأسترالي جوش غيدي 12 نقطة.

وسجل بوزيليس رميةً حرة واحدة من أصل اثنتَين ليمنح بولز التقدم بفارق نقطتين قبل 4.2 ثوانٍ من نهاية المباراة، في وقت كانت رمية يونغ كفيلة بفرض التمديد، ورغم أن هوكس مُني بخسارته الثالثة توالياً والـ15 هذا الموسم، إلّا أنه لا يزال يحتلّ المركز التاسع في المنطقة الشرقية، متقدماً على بولز صاحب المركز العاشر (13 فوزاً مقابل 15 خسارة).