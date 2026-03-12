السلة الأميركية: 45 نقطة للينارد وفوز خامس توالياً لماجيك

- قاد كواهي لينارد فريق لوس أنجليس كليبرز للفوز على مينيسوتا تيمبروولفز بنتيجة 153-128، مسجلاً 45 نقطة في 31 دقيقة، مما ساهم في تقدم الفريق إلى المركز الثامن في المنطقة الغربية. - حقق أورلاندو ماجيك فوزه الخامس توالياً بفضل سلة حاسمة من ديزموند باين، الذي سجل 35 نقطة، متغلباً على كليفلاند كافالييرز 128-122، رغم جهود جيمس هاردن ودونوفان ميتشل. - دنفر ناغتس انتصر على هيوستن روكتس 129-93، بفضل تريبل دابل من نيكولا يوكيتش و30 نقطة من جمال موراي، مما جعل المنافسة شديدة في المنطقة الغربية.

حقق فريق لوس أنجليس كليبرز فوزاً مستحقاً على منافسه فريق مينيسوتا تيمبروولفز في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بقيادة نجمه، كواهي لينارد، في جولة شهدت متابعة فريق أورلاندو ماجيك عروضه القوية وتحقيقه الفوز الخامس توالياً.

وفاز فريق لوس أنجليس كليبرز على منافسه فريق مينيسوتا تيمبروولفز (153-128)، فجر الخميس، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وساهم النجم، كواهي لينارد، في صناعة هذا الفوز عبر تسجيله 45 نقطة، وكان لينارد (34 عاماً)، لاعب فريق كل النجوم سبع مرات، في قمة دقته مسجلاً 15 سلة من 20 محاولة (6 من 9 من خارج القوس)، ليُحقق مباراته الخامسة هذا الموسم بـ40 نقطة أو أكثر، وذلك في 31 دقيقة فقط، مقابل 36 نقطة لنجم فريق تيمبروولفز، أنتوني إدواردز.

وتزامن تألق لينارد، المُتوّج بلقب الدوري مرتين (2014 مع سان أنتونيو و2019 مع تورونتو)، مع الانتفاضة اللافتة لفريق كليبيرز الذي تقدّم إلى المركز الثامن في المنطقة الغربية (33 فوزاً و32 خسارة)، موقع الملحق، بعد بداية موسم كارثية، وبات بإمكان فريق ولاية كاليفورنيا أن يأمل ببلوغ الأدوار الإقصائية رغم رحيل جيمس هاردن، الذي استُبدل بداريوس غارلاند (21 نقطة وست تمريرات حاسمة)، ورحيل لاعب الارتكاز الكرواتي إيفيتسا زوباتس خلال الموسم.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، منحت سلة حاسمة من ديزموند باين، الذي قدم مباراة رائعة مسجلا 35 نقطة مع ست متابعات وست تمريرات حاسمة، فريقه أورلاندو ماجيك فوزه الخامس على التوالي، بتغلبه على ضيفه كليفلاند كافالييرز (128-122)، وسجّل باين ثلاثية قبل 18 ثانية من النهاية، ليوسع الفارق إلى خمس نقاط، ويُسقط آمال كليفلاند بقيادة جيمس هاردن (30 نقطة وثماني تمريرات حاسمة) ودونوفان ميتشل (25 نقطة).

في المقابل، حقق دنفر ناغتس فوزا كبيرا على هيوستن روكتس (129-93)، في مباراة شهدت تسجيل الصربي نيكولا يوكيتش تريبل دابل جديداً (16 نقطة، 12 متابعة، 13 تمريرة حاسمة)، وانهار روكتس في مطلع الربع الثالث، خصوصاً أمام 30 نقطة سجّلها الكندي جمال موراي، وباتت أربعة فرق في المنطقة الغربية تفصلها مباراة واحدة فقط بين المركزين الثالث والسادس: هيوستن (40 فوزاً و25 خسارة)، ليكرز (40 فوزاً و25 خسارة)، دنفر (40 فوزاً و26 خسارة) ومينيسوتا (40 فوزاً و26 خسارة).