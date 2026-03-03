السلة الأميركية: 45 نقطة لجمال موراي مع دنفر ناغتس

- قاد جمال موراي فريق دنفر ناغتس لفوز مثير على يوتا جاز بنتيجة 128-125، مسجلاً 45 نقطة و8 رميات ثلاثية، بينما دعم نيكولا يوكيتش الفريق بـ22 نقطة و12 متابعة، مما رفع رصيد الفريق إلى 38 فوزاً في المركز الخامس بالمنطقة الغربية. - في مباراة أخرى، لم تنجح عودة يانيس أنتيتوكونمبو في إنقاذ ميلووكي باكس من خسارة ثقيلة أمام بوسطن سلتيكس 108-81، حيث سجل يانيس 19 نقطة و11 متابعة، بينما تألق بوسطن بأداء هجومي قوي. - بوسطن سلتيكس رفع رصيده إلى 41 فوزاً بعد تسجيله 20 ثلاثية، ليحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية، بينما تراجع باكس إلى المركز الـ11 بعد خسارته الخامسة على التوالي.

حقق فريق دنفر ناغتس فوزاً مهماً ومثيراً على منافسه يوتا جاز في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بقيادة النجم جمال موراي، الذي قدم مباراة استثنائية على أرض الملعب، في مواجهة شهدت تغييرات كبيرة في النتيجة بين الفريقين.

وسجل الكندي جمال موراي 45 نقطة، وقاد فريقه دنفر ناغتس إلى الفوز على مضيفه يوتا جاز (128-125)، في دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، وأحرز موراي ثماني رميات ثلاثية، وسجّل 13 من 19 محاولة من داخل القوس، في أداء لافت دعمه فيه الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 22 نقطة و12 متابعة، في أمسية حقق فيها جميع لاعبي التشكيلة الأساسية لدنفر ناغتس أرقاماً مزدوجة.

ورفع فريق دنفر ناغتس عدد انتصاراته في دوري السلة الأميركية للمحترفين إلى 38 فوزاً في 62 مباراة، وهو يحتل المركز الخامس لمنافسات المنطقة الغربية، فيما تراجع فريق يوتا جاز إلى المركز الـ14 قبل الأخير في الترتيب بعدما تعرض لخسارته الـ43 في 61 مباراة، ليفقد حظوظه بنسبة كبيرة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في موسم 2025-2026.

وفي مباراة ثانية من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، لم تنفع فريق ميلووكي باكس عودة عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بعد غياب خمسة أسابيع بسبب الإصابة، ومُني بخسارة ثقيلة أمام ضيفه بوسطن سلتيكس (108-81)، وسجّل يانيس 19 نقطة و11 متابعة في أول ظهور له منذ إصابته بتمزق في ربلة الساق اليمنى أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن ذلك لم يكن كافياً أمام تفوّق بوسطن الذي واصل مطاردته لديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، مع أداء هجومي جماعي قوي، حيث سجل جميع لاعبيه الأساسيين أرقاماً مزدوجة، بينما سجل البديل بايتون بريتشارد 25 نقطة، بينها خمس رميات ثلاثية.

وسجل فريق بوسطن سلتيكس 20 ثلاثية من أصل 50 محاولة، فيما أحرز كل من ديريك وايت وسام هاوزر أربع رميات ثلاثية، ليرفع فريق سلتيكس، ثاني الشرقية، رصيده إلى 41 فوزاً، بينها ثمانية في مبارياته العشر الأخيرة، مقابل 20 خسارة، في وقت تراجع فيه باكس إلى المركز الـ11 في المنطقة ذاتها، خارج مراكز الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي إن)، بعدما تلقى الخسارة الـ34 في 60 مباراة والخامسة في مبارياته الخمس الأخيرة.