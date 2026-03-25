حقق فريق كليفلاند كافالييرز فوزاً مهماً في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين بقيادة نجمه الأول، دونوفان ميتشل، الذي قدم عرضاً مميزاً على أرض الملعب، في جولة شهدت وصول فريق نيويورك نيكس إلى الفوز السابع توالياً في بطولة الدوري.

وتفوق فريق كليفلاند كافالييرز على منافسه أورلاندو ماجيك (136-131)، فجر الأربعاء، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وسجل النجم دونوفان ميتشل 42 نقطة في المواجهة (14 من 22 محاولة) ونجح للمرة السادسة هذا الموسم في تخطي حاجز الأربعين نقطة، ليؤكد أنه النجم الأول لفريق كافالييرز وأنه واحد من بين أفضل نجوم الدوري هذا الموسم.

في المقابل برز جيمس هاردن في صفوف كافالييرز الذي عزز موقعه في المركز الرابع للمنطقة الشرقية، بتسجيله 26 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، وأضاف كل من إيفان موبلي وسام ميريل 19 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة للأول، في حين برز باولو بانكيرو في صفوف أورلاندو وذلك بتسجيله 36 نقطة مع ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة، بيد أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الخسارة السادسة توالياً والـ34 في 72 مباراة هذا الموسم، فبقي في المركز الثامن للمنطقة الشرقية وبالرصيد نفسه لكل من ميامي هيت التاسع وشارلوت هورنتس العاشر.

وفي مواجهة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، تابع فريق نيويورك نيكس عروضه القوية وحقق فوزه السابع توالياً وهذه المرة على حساب فريق نيو أورليانز بيليكانز (121-116)، رغم 22 نقطة لزيون وليامسون لاعب فريق بيليكانز. ويُدين نيويورك نيكس بفوزه إلى جايلن برونسون الذي سجل 32 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، وكارل-أنطوني تاونز الذي قدم أداءً قوياً وحقق "دابل-دابل" بتسجيله 21 نقطة مع 14 متابعة، في حين أضاف البريطاني النيجيري أو جي أنونوبي 21 نقطة في المباراة.

وبهذا الفوز، واصل نيويورك نيكس ضغطه على بوسطن سلتيكس في الصراع على المركز الثاني ضمن ترتيب المنطقة الشرقية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، ومع تبقّي أقل من ثلاثة أسابيع على نهاية الدوري المنتظم، يحتل نيكس المركز الثالث في الشرق برصيد 48 فوزاً مقابل 25 خسارة، بفارق مباراة واحدة خلف سلتيكس الثاني (47 فوزاً و24 خسارة)، بينما يتصدر ديترويت بيستونز الترتيب برصيد 52 فوزاً و19 خسارة.