السلة الأميركية: 42 نقطة لدونتشيتش في خسارة ليكرز

تعرض فريق لوس أنجليس ليكرز لخسارته الثالثة توالياً في بطولة دوري السلة الأميركية للمحترفين، رغم تسجيل النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، 42 نقطة في المواجهة، التي شهدت أيضاً تقديم الأسطورة، ليبرون جيمس، مستوى استثنائياً على أرض الملعب.

وخسر فريق لوس أنجليس ليكرز أمام فريق ساكرامنتو كينغز (124-112)، فجر الثلاثاء، في المواجهة التي سجل فيها النجم السلوفيني، لوكا دونتشيتش، 42 نقطة على أرض الملعب، كما سجل ليبرون جيمس، الذي احتفل بهذه المناسبة بوضع رقعة خاصة على زيه الرياضي احتفالاً بموسمه التاريخي الـ23 في الدوري، 22 نقطة في أمسية محبطة للاعبي فريق ليكرز الذين نجحوا في ثماني رميات ثلاثية فقط من أصل 36 محاولة في المباراة.

وكان دونتشيتش وجيمس من بين أربعة لاعبين فقط في فريق ليكرز سجلوا أكثر من عشر نقاط، إذ أنهى دياندري أيتون المباراة برصيد 13 نقطة، وأضاف البديل جاكسون هايز 12 نقطة، في المقابل، تألق في صفوف كينغز، الذي يحتل المركز قبل الأخير في المنطقة الغربية برصيد عشرة انتصارات و30 خسارة، ديمار ديروزن بتسجيله 32 نقطة، في وقت أنهى راسل وستبروك المباراة ضد فريقه السابق بـ22 نقطة. وما زال فريق "الملك" ليبرون يحتل المركز الخامس في الغرب بسجل يتضمن 23 فوزاً مقابل 14 خسارة، قبل استضافة أتلانتا هوكس صاحب المركز التاسع في المنطقة الشرقية.

وفي مواجهة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، واصل فريق إنديانا بيسرز سلسلة انتصاراته ورفعها إلى ثلاثة بفوزه المثير بفارق نقطتين على بوسطن سلتيكس (98-96)، في إنديانابوليس، وبرز الكاميروني باسكال سياكام بتسجيله 21 نقطة مع بيسرز وصيف البطل في الموسم الماضي الذي تراجع هذا الموسم؛ إذ يتذيّل ترتيب المنطقة الشرقية مع تسع انتصارات مقابل 31 خسارة. وسجل سياكام سلة الفوز قبل 7 ثوانٍ من نهاية المباراة ليمنح بيسرز فوزاً نادراً على أرضه، وأهدر ديريك وايت لاعب سلتيكس محاولة ثلاثية من قرابة 10 أمتار قبل ثانيتَين من النهاية، ليحافظ بيسرز على تقدمه ويفوز أمام منافسه الذي افتقد لجهود جايلن براون وجايسون تايتوم.

وفي تورونتو حظي صانع ألعاب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، كايل لاوري البالغ 39 عاماً باستقبال حافل إذ حقّق فوزاً ساحقاً على فريقه السابق رابتورز بنتيجة (115-102)، وصفقت الجماهير طويلاً في الربع الأخير للنجم المحبوب لاوري الذي ساعد رابتورز على الفوز بلقبه الوحيد في الدوري عام 2019، إذ من المرجّح أن يكون ظهوره الأخير في تورنتو قبل اعتزاله، وشارك لاوري مع فيلادلفيا لدقيقتين فقط، في حين تألق زميلاه تايريز ماكسي وجويل إمبيد، فسجل الأول 33 نقطة والثاني 27 نقطة.