السلة الأميركية: 41 نقطة من لينارد في فوز كليبرز على تيمبروولفز

تفوق فريق لوس أنجليس كليبرز على منافسه فريق مينيسوتا تيمبروولفز في مواجهة مثيرة من دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، في المباراة التي ساهم فيها النجم، كواهي لينارد، في صناعة هذا الفوز، ليسجل ثاني أفضل رصيد تهديفي في مسيرته خارج أرض فريقه.

وحسم فريق لوس أنجليس كليبرز مواجهته أمام فريق مينيسوتا تيمبروولز بالفوز (115-96)، فجر الأحد، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وسجل نجم الفريق، كواهي لينارد، 41 نقطة في المواجهة، وعادل اللاعب صاحب الـ34 سنة والمُتوج مرتين بطلاً للدوري (2014 و2019)، ثاني أفضل رصيد تهديفي في مسيرته خارج أرض فريقه، وقاد كليبرز إلى فوزه الـ 25 مقابل 27 خسارة في المركز التاسع لمنافسات المنطقة الغربية، وإلى جانب الشق الهجومي، تألق لينارد دفاعياً بثلاث سرقات توالياً في بداية المباراة، في وقت تصدر أنتوني إدواردز قائمة هدافي مينيسوتا برصيد 23 نقطة، وأضاف جوليوس راندل 17 نقطة في المواجهة.

وبعد التخلي عن جيمس هاردن والكرواتي إيفيتسا زوباتس قبل نهاية المهلة المحددة للانتقالات في الدوري، لعب كليبرز بحماس كبير من دون الوافد الجديد داريوس غارلاند المنضم من كليفلاند كافالييرز في صفقة هاردن، بسبب التواء في إصبع قدمه اليمنى. وكان كليبرز أعلن سابقاً أن الكندي بينيديكت ماثورين الوافد الجديد في صفقة تبادل مع إنديانا بيسرز، سيرتدي قميصه الثلاثاء المقبل في هيوستن.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، قاد جايلن برونسون بتسجيله 31 نقطة وثماني تمريرات حاسمة فريقه نيويورك نيكس للفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس (111-89)، وهو الفوز التاسع لنيكس في مبارياته العشر الأخيرة، ليتساوى مع سلتيكس في المركز الثاني في المنطقة الشرقية برصيد 34 فوزاً مقابل 19 خسارة لكل منهما، وخلف ديترويت بيستونز المتصدر (38 فوزاً مقابل 13 خسارة).

في المقابل، سجل برونسون 12 رمية ناجحة من أصل 21، وأربع من أصل ثمانٍ عن الرميات الثلاثية، وأضاف جوش هارت 19 نقطة، كما لعب البديل خوسيه ألفارادو دورًا مهمًا بتسجيله 12 نقطة في أول ظهور له مع نيكس، وساهم كارل أنتوني تاونز بـ11 نقطة وعشر متابعات، في المقابل، برز في صفوف الخاسر اللاعب جايلن براون صاحب 26 نقطة، بينما ساهم ديريك وايت بتسجيل 19 نقطة في المباراة.