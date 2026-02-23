السلة الأميركية: 21 ثلاثية في فوز البطل ثاندر على كليفلاند

- تفوق أوكلاهوما سيتي ثاندر على كليفلاند كافالييرز (121-113)، منهياً سلسلة انتصارات كافالييرز عند سبع مباريات، بفضل تألق أيزياه جو وكيسون والاس، رغم غياب نجومه المصابين، ليعزز صدارته للمنطقة الغربية. - في سان فرانسيسكو، قاد براندن بودزييمسكي غولدن ستايت ووريورز للفوز على دنفر ناغتس (128-117)، متفوقاً على أداء نيكولا يوكيتش المميز، الذي سجل "تريبل دابل" مع 35 نقطة. - بوسطن سلتيكس بقيادة جايلن براون هزم لوس أنجليس ليكرز (111-89)، محققاً فوزه التاسع في آخر 11 مباراة، بفضل أداء مميز من بريتشارد ولوكا دونتشيتش.

أسقط حامل اللقب نادي أوكلاهوما سيتي ثاندر منافسه كليفلاند كافالييرز في منافسات دوري السلة الأميركي للمحترفين، في القمة التي شهدت تسجيل عدد ثلاثيات كبير على أرض الملعب، وكذلك توقّف سلسلة انتصارات كافالييرز.

وتفوق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على منافسه كليفلاند كافالييرز (121-113)، فجر الاثنين، في دوري السلة الأميركي للمحترفين، منهياً سلسلة انتصارات كليفلاند عند سبع مباريات في بطولة الدوري، وساهم النجوم أيزياه جو بـ22 نقطة، وكيسون والاس بـ20 نقطة وعشر تمريرات، في فوز فريق ثاندر الذي عزز صدارته للمنطقة الغربية، رافعاً رصيده إلى 44 فوزاً مقابل 14 خسارة، رغم غياب نجميه المصابين الكندي شاي غلغيوس-ألكسندر وجايلن ويليامس، إضافة إلى أجاي ميتشل وأليكس كاروسو. في المقابل سجّل سبعة لاعبين من أوكلاهوما سيتي ثاندر أرقاماً مزدوجة، فيما حقق العملاق تشيت هولمغرين "دابل-دابل" مع 17 نقطة و15 متابعة، في وقت سجل كل من هاردن ودونوفان ميتشل 20 نقطة لفريق كليفلاند رابع المنطقة الشرقية (36 فوزاً و22 خسارة).

وفي سان فرانسيسكو، سجل البديل براندن بودزييمسكي 15 من نقاطه الـ18 في الربع الأخير، ليقود فريق غولدن ستايت ووريورز إلى الفوز على دنفر ناغتس (128-117)، وأضاف بودزييمسكي 15 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، وساعد فريقه على الصمود أمام الـ"تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) الـ19 هذا الموسم للعملاق، نيكولا يوكيتش، وسجل الصربي 35 نقطة مع 20 متابعة و12 تمريرة حاسمة، وأضاف الكندي جمال موراي 21 نقطة لفريق ناغتس.

وفي مباراة أخرى من دوري السلة الأميركي للمحترفين، قاد نجم بوسطن سلتيكس جايلن براون فريقه للفوز على لوس أنجليس ليكرز (111-89)، في عقر دار الأخير، بعدما سجل 32 نقطة مع ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وسجل بريتشارد 30 نقطة من مقاعد البدلاء، محققاً ست ثلاثيات من أصل 14 سجلها الفريق، ليحقق بوسطن، وصيف المنطقة الشرقية (37 فوزاً و19 خسارة)، فوزه التاسع في آخر 11 مباراة، في حين أحرز السلوفيني لوكا دونتشيتش 25 نقطة، وأضاف "الملك" ليبرون جيمس 20 نقطة لفريق ليكرز، الذي سجل ثاني أدنى حصيلة نقاط لهم هذا الموسم.