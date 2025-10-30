السلة الأميركية... يوكيتش يتعملق وليكرز يفوز رغم غياب جيمس ودونتشيتش

- نيكولا يوكيتش يواصل تألقه في الدوري الأميركي لكرة السلة بتحقيق "التريبل دابل" للمرة الرابعة على التوالي، ليقود دنفر ناغتس للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 122-88، وينضم لقائمة تضم أوسكار روبرتسون وراسل وستبروك في هذا الإنجاز. - أوستن ريفز يقود لوس أنجليس ليكرز لفوز مثير على مينيسوتا تمبروولفز 116-115 بتسجيله سلة حاسمة قبل نهاية المباراة، في ظل غياب ليبرون جيمس ولوكا دونتشيتش. - شيكاغو بولز يواصل انتصاراته بالعلامة الكاملة بفوزه على ساكرامنتو كينغز 126-113، بفضل تألق ماتاس بوزيليس وجوش غيدي ونيكولا فوتشيفيتش.

تابع النجم الصربي نيكولا يوكيتش تقديم عروضه الاستثنائية في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، بعدما حقق "التريبل دابل" (3 أرقام مزدوجة)، للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية الموسم الجديد، ليقود بذلك فريقه دنفر ناغتس إلى الفوز الخميس على نظيره نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 122-88.

وبات يوكيتش الذي يُعد واحداً من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، ضمن قائمة من 3 أسماء استطاعت تحقيق هذا الإنجاز، إذ فعلها في السابق فقط كلّ من أوسكار روبرتسون في عام 1961، وراسل وستبروك في 2020 الذي يُعتبر في المجمل العام صاحب أفضل سجل على مستوى "تريبل دابل" (203)، وخلفه روبرتسون (181)، ثم يأتي يوكيتش (168).

وفي مباراة أخرى قاد أوستن ريفز فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوزٍ صعبٍ على مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 116-115، حين سجل سلة حاسمة قبل 1.1 ثانية من نهاية المواجهة، مع استمرار غياب النجم المحضرم ليبرون جيمس، وكذلك السلوفيني لوكا دونتشيتش بسب الإصابة، ليحمل على إثرها اللاعب الأميركي المسؤولية على كتفيه، حين سجل 28 نقطة مع 16 تمريرة حاسمة.

من جانبه، تابع شيكاغو بولز عروضه المميزة، ورفع رصيده إلى أربعة انتصارات بالعلامة الكاملة، عقب تفوقه على نظيره ساكرامنتو كينغز بنتيجة 126-113، بفضل تسجيل الليتواني ماتاس بوزيليس 27 نقطة، فيما أضاف الأسترالي جوش غيدي 20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة والمونتينغري نيكولا فوتشيفيتش 13 نقطة و14 متابعة.