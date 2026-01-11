السلة الأميركية: ويمبانياما يُسقط سلتيكس وكليبرز يعود من بعيد

- قاد فيكتور ويمبانياما فريق سان أنتونيو سبيرز للفوز على بوسطن سلتيكس (100-95) بتسجيله 21 نقطة، منها سلة حاسمة في الثواني الأخيرة، رغم جهود وايت وبراون من سلتيكس. - قلب لوس أنجلوس كليبرز تأخره أمام ديترويت بيستونز إلى فوز (98-92)، مستفيداً من غياب نجوم بيستونز، وسجل كواي لينارد 26 نقطة ليحقق كليبرز فوزه التاسع في آخر 11 مباراة. - تألق دونوفان ميتشل بتسجيله 28 نقطة ليقود كليفلاند كافالييرز للفوز على مينيسوتا تمبروولفز (146-134)، بمساهمة إيفان موبلي وجايلون تايسون من مقاعد البدلاء.

أسقط سان أنتونيو سبيرز فريق بوسطن سلتيكس في مواجهة قوية ضمن منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في مساهمة مباشرة من النجم الفرنسي، فيكتور ويمبانياما، الذي كان السبب الرئيسي في تحقيق هذا الفوز المُستحق.

وتفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على بوسطن سلتيكس (100-95)، فجر الأحد، بعدما ارتقى ويمبانياما بمستواه في الشوط الثاني، مسجلاً سلة حاسمة في آخر 19.2 ثانية من اللقاء الذي أنهاه برصيد 21 نقطة، على غرار ديآرون فوكس، بينها 16 في النصف الثاني من اللقاء، وأضاف النجم الفرنسي الذي دخل مجدداً من مقاعد البدلاء في إطار إعادته تدريجياً إلى الأجواء بعد إصابة في الركبة، ست متابعات و3 صدات (بلوك). ورغم جهود وايت وبراون اللذين سجلا 29 و27 نقطة توالياً، تعرّض سلتيكس لخسارته الثالثة فقط في آخر 12 مباراة والـ14 في 38 مباراة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، قلب كليبرز تأخره بفارق 19 نقطة في الشوط الأول، ثم 14 في الربع الأخير، وخرج منتصراً من مباراته ومضيفه بيستونز (98-92)، مستفيداً من افتقاد متصدر الشرق لنجومه كايد كانينغهام وأيزياه ستيوارت وتوبياس هاريس وجايلن دورين بسبب الإصابة، ما لعب دوراً رئيساً في خسارته العاشرة فقط هذا الموسم. وسجل كواي لينارد 26 نقطة، وأضاف جون كولينز 25 وجيمس هاردن 19 مع سبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة لفريق كليبرز الذي حقق فوزه التاسع في آخر 11 مباراة، لكنه الـ15 فقط بالمجمل في 38 مباراة.

في المقابل، سجل دونوفان ميتشل 28 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة، ليقود كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز (146-134)، بعد يومين من الخسارة أمام الأخير.وتألق أيضاً إيفان موبلي بتسجيله 24 نقطة بعدما نجح في 11 من محاولاته الـ16، وأضاف جايلون تايسون 23 نقطة من مقاعد البدلاء. وكان أنتوني إدواردز أفضل لاعبي تيمبروولفز، بتسجيله 25 نقطة، فيما سجل جوليوس راندل 22، وأضاف البديل ناز ريد 23 نقطة، بعدما نجح في خمس من أصل ست محاولات ثلاثية.