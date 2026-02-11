السلة الأميركية: ويمبانياما يُسجل 40 نقطة في فوز سبيرز على ليكرز

- تألق فيكتور ويمبانياما في فوز سان أنتونيو سبيرز على لوس أنجليس ليكرز (136-108)، مسجلاً 40 نقطة و12 متابعة، مستغلاً غياب نجوم ليكرز مثل ليبرون جيمس ولوكا دونتشيتش بسبب الإصابات. - في مباراة مثيرة، تغلب إنديانا بايسرز على نيويورك نيكس (137-134) بعد التمديد، بفضل 30 نقطة من باسكال سياكام و24 نقطة من أندرو نيمهارد، في مباراة شهدت 39 تبادلاً للتقدم. - جايلن برونسون تألق لنيكس بتسجيله 40 نقطة، بينما حقق جوش هارت "تريبل دابل" بـ15 نقطة و11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

تفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على منافسه لوس أنجليس ليكرز الذي يُعاني الإصابات في صفوفه، في جولة جديدة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، في المباراة التي قدم فيها النجم فيكتور ويمبانياما مستوى مُميزاً على أرض الملعب.

وحسم سان أنتونيو سبيرز المواجهة أمام لوس أنجليس ليكرز (136-108)، فجر الأربعاء، في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وسجل النجم فيكتور ويمبانياما 40 نقطة في المباراة مع 12 متابعة، وهو الذي سجل 13 من 20 محاولة في 26 دقيقة فقط، وخاض ليكرز المباراة بغياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، على رأسهم ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش، إضافة إلى أوستن ريفز وماركوس سمارت.

وغاب دونتشيتش للمباراة الثالثة توالياً بسبب إصابة في العضلة الخلفية، في وقت جلس جيمس خارج التشكيلة في ثاني مباراة خلال ليلتين متتاليتين بسبب التهاب مزمن في القدم، واستغل ويمبانياما الظروف، مسجلاً 25 نقطة في أول ثماني دقائق فقط من الربع الأول، قبل أن يصل إلى 37 نقطة بحلول الاستراحة، وهو أعلى رصيد لأي لاعب في شوط أول هذا الموسم، بينما كان سبيرز يتقدم (84-55)، وتراجع نسقه في الربع الثالث، لكنه بلغ الـ40 نقطة، وهو ما سجّله أيضاً في المباراة الافتتاحية للموسم، قبل أن يجلس في الربع الأخير مع بقية اللاعبين الأساسيين.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، أحرج إنديانا بايسرز مضيفه نيويورك نيكس بفوز مثير (137-134)، بعد التمديد في ملعب ماديسون سكوير غاردن، بفضل 30 نقطة من الكاميروني باسكال سياكام، كما سجّل ثمانية لاعبين من بايسرز أرقاماً مزدوجة، في مباراة شهدت 39 تبادلاً للتقدم، وهو أعلى رقم هذا الموسم، وأضاف الكندي أندرو نيمهارد 24 نقطة مع عشر متابعات، في وقت سجّل كوينتون جاكسون 19 نقطة، بينها رميتان حرتان حاسمتان قبل 3.9 ثوانٍ من نهاية الوقت الإضافي. أما جايلن برونسون فسجل 40 نقطة مع خمس متابعات وثماني تمريرات حاسمة لنيكس، في حين حقق جوش هارت "تريبل دابل" بتسجيله 15 نقطة و11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.