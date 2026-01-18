- تألق فيكتور ويمبانياما مع سان أنتونيو سبيرز، مسجلاً 39 نقطة، ليقود فريقه للفوز على مينيسوتا تمبروولفز 126-123، رغم أداء أنتوني إدواردز الذي سجل 55 نقطة. - في المنطقة الغربية، خسر أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام ميامي هيت 120-122، رغم تسجيل شاي غلجيوس-ألكسندر 39 نقطة، حيث أبدع بام أديبايو بتسجيله 39 نقطة للفريق الفائز. - في المنطقة الشرقية، حقق ديترويت بيستونز فوزاً كبيراً على إنديانا بايسرز 121-78، بينما انتصر بوسطن سلتيكس على أتلانتا هوكس 132-106 بفضل 41 نقطة من جايلن براون.

أحبط النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما مع فريقه سان أنتونيو سبيرز تألق اللاعب أنتوني إدواردز الذي سجل 55 نقطة، بعدما انقاد مينيسوتا تمبروولفز لهزيمة بنتيجة 126-123، اليوم الأحد في دوري السلة الأميركي للمحترفين، ليواصل سبيرز بذلك مطاردته أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر ترتيب المنطقة الغربية، لا سيما بعد سقوطه أمام مضيفه ميامي هيت 120-122 في فلوريدا.

وأحرز ويمبانياما 39 نقطة، وأضاف زميله دي أيرون فوكس 25 نقطة، في مواجهة اتسمت بقوتها الهجومية، خاصة أن إدواردز كاد يقلب الموازين في النصف الثاني من اللقاء، بعدما استطاع اللاعب المميز تسجيل 26 نقطة في الربع الأخير وحده، ليمنح فريقه التقدّم 119-118 قبل دقيقة على النهاية، لكن سبيرز لم يستسلم واستطاع تحقيق الانتصار في نهاية الأمر ليعزز وصافته للمنطقة الغربية برصيد 28 فوزاً و13 هزيمة.

وفي لقاء آخر خسر ثاندر أمام ميامي هيت، رغم تسجيل أفضل لاعب في الموسم الماضي الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر 39 نقطة، إذ فشل حامل اللقب في احتواء لاعبي الخصم، الذين أمطروا سلته بـ20 رمية ثلاثية، بينها تسديدة حاسمة للاعب الكندي أندرو ويغينز قبل نهاية المواجهة، مع الإشارة إلى أن بام أديبايو كان أفضل مسجلٍ للفريق الفائز برصيد 39 نقطة.

وفي منافسات المنطقة الشرقية ضرب ديترويت بيستونز بقوة وحقق انتصاره الـ30 هذا الموسم بتفوقه على وصيف الموسم الماضي، إنديانا بايسرز بنتيجة كاسحة 121-78، في الوقت الذي انتصر فيه بوسطن سلتيكس على أتلانتا هوكس بنتيجة 132-106 بفضل 41 نقطة للاعب جايلن براون، بينما خسر نيويورك نيكس أمام فينكس صنز 99-106 على ماديسون سكويو غاردن، إثر تسجيل اللاعب ديفن بوكر 27 نقطة في سلة الخصم.