السلة الأميركية: ويمبانياما يُجبر ثاندر على خوض مواجهة سابعة

- قاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنطونيو سبيرز للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 118-91، مسجلاً 28 نقطة و10 متابعات و3 تصديات حاسمة، مما أبقى آمال فريقه في التأهل لنهائي الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة. - تعادل سبيرز مع ثاندر بثلاثة انتصارات لكل منهما، مما يستدعي مباراة سابعة حاسمة لتحديد المتأهل لمواجهة نيويورك نيكس في نهائي البطولة. - برز ويمبانياما كنجم اللقاء بعد أداء مميز، بينما اكتفى شاي جيلجيوس-ألكسندر بتسجيل 15 نقطة فقط لصالح ثاندر.

تمكن النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما (22 عاماً)، من المحافظة على آمال فريقه سان أنطونيو سبيرز في التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، بعدما خطف الأنظار إليه وبقوة عقب قيادة فريقه إلى الانتصار على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، فجر اليوم الجمعة.

واستطاع فيكتور ويمبانياما إحراز 28 نقطة وتنفيذ عشر متابعات تحت السلة، بالإضافة إلى ثلاث تصديات حاسمة، جعلت فريقه سان أنطونيو سبيرز يحسم المواجهة ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة (118-91)، في سادس لقاء بينهما، ضمن سلسلة المباريات الخاصة بنهائي القسم الغربي لبطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة.

وبذلك، تعادل سبيرز مع ثاندر في سلسلة مواجهاتهما، بعدما حقق كل فريق ثلاثة انتصارات على الآخر، ليخوض الفريقان مباراة سابعة وحاسمة على ملعب أوكلاهوما لتحديد من يتأهل منهما إلى النهائي، حيث من المقرر أن يستضيف الفائز منهما فريق نيويورك نيكس في افتتاح سلسلة نهائي البطولة هذا الموسم. وكان نيكس قد حجز في وقت سابق بطاقة الترشح لنهائي البطولة، بعدما حقق أربعة انتصارات مقابل لا شيء على كليفلاند كافالييرز، في سلسلة مواجهاتهما بنهائي القسم الشرقي للمسابقة.

وظهر فريق سان أنطونيو سبيرز بقيادة نجمه ويمبانياما بشكل مميز بعد خسارة الفريق أمام ثاندر بنتيجة (127-114) في المباراة الخامسة بينهما، التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي، حيث قدم أفضل أداء له في هذه السلسلة المتقلبة، حيث سجل ديلان هاربر 18 نقطة لمصلحة سبيرز، فيما أضاف ستيفون كاسل 17 نقطة، بينما أحرز ديفين فاسيل 12 نقطة وتصديين رائعين لصالح أصحاب الأرض.

وفي المقابل، اكتفى شاي جيلجيوس-ألكسندر بتسجيل 15 نقطة فقط لمصلحة ثاندر (حامل اللقب)، حيث قام بست تسديدات ناجحة من إجمالي 18 محاولة طوال اللقاء، لكن نجم اللقاء الأول بلا منازع كان الفرنسي فيكتور ويمبانياما، الذي يُريد الوصول إلى النهائي المرتقب ضد نيويورك نيكس.