- واصل النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما تألقه في دوري السلة الأميركية، مساهماً بفوز سان أنتونيو سبيرز على هيوستن روكتس بنتيجة 145-120، حيث سجل 29 نقطة وقدم أداءً مميزاً، مما عزز موقع الفريق في المركز الثاني بالمنطقة الغربية. - تعرض ديترويت بيستونز لخسارته الرابعة توالياً أمام ميامي هيت بنتيجة 121-110، حيث تألق بام أديبايو بتسجيل 24 نقطة، بينما برز كايد كانينغهام في صفوف بيستونز برصيد 26 نقطة. - قاد لوكا دونتشيتش فريق لوس أنجليس ليكرز للفوز على نيويورك نيكس بنتيجة 110-97، رغم غياب ليبرون جيمس للإصابة، حيث سجل دونتشيتش 35 نقطة وقدم أوستن ريفز أداءً مميزاً بتسجيله 25 نقطة.

تابع النجم الفرنسي، فيكتور ويمبانياما (22 سنة)، عروضه القوية في دوري السلة الأميركية للمحترفين مساهماً بفوز فريق سان أنتونيو سبيرز، في جولة شهدت خسارة فريق ديترويت بيستونز للمرة الرابعة توالياً بخسارته أمام فريق ميامي هيت.

وتفوق فريق سان أنتونيو سبيرز على منافسه فريق هيوستن روكتس (145-120)، فجر الاثنين، وساهم النجم الفرنسي، فيكتور ويمبانياما (22 سنة)، في صناعة هذا الفوز عبر تسجيل 29 نقطة في المواجهة، وحافظ ويمبانياما على أعلى درجات الحماس والتركيز، وقدّم عرضاً جديداً من القوة أمام هيوستن روكتس وكان أفضل المسجلين في المباراة برصيد 29 نقطة مع ثماني متابعات واثنتين في خطف الكرة و4 صدّات. وضمن سبيرز بقيادة ديآرون فوكس (20 نقطة وعشر تمريرات) فوزه الرابع توالياً، ما عزز موقعه في المركز الثاني في المنطقة الغربية (47 فوزاً و17 خسارة)، ودفع روكتس للتراجع إلى المركز الرابع (39 فوزاً و24 خسارة).

وتعرض فريق ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، لخسارته الرابعة توالياً، وهي سابقة هذا الموسم، بسقوطه أمام مضيفه ميامي هيت (121-110)، في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وكان لاعب ارتكاز ميامي بام أديبايو حاسماً بتسجيله 24 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات، فوصل عند سن 28 عاماً إلى حاجز 10 آلاف نقطة في مسيرته، كما برز كايد كانينغهام في صفوف بيستونز برصيد 26 نقطة وعشر تمريرات.

وأحرز العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش 35 نقطة مع ثماني متابعات وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوز على منافسه فريق نيويورك نيكس (110-97)، واضطر أصحاب الأرض إلى اللعب من دون "الملك" ليبرون جيمس الذي غاب للمباراة الثانية توالياً بسبب ألم في المرفق بعد سقوط قوي الخميس الماضي في المواجهة أمام منافسه دنفر ناغتس، وأدى أوستن ريفز دوره المثالي إلى جانب دونتشيتش بتسجيله 25 نقطة، رغم محاولات كارل-أنتوني تاونز (25 نقطة و16 متابعة) في الجهة المقابلة.