السلة الأميركية: ويمبانياما يقود سبيرز للفوز على بيستونز

- قاد فيكتور ويمبانياما فريق سان أنتونيو سبيرز للفوز التاسع توالياً في دوري السلة الأميركية للمحترفين، بتسجيله 21 نقطة و17 متابعة، في مباراة مثيرة ضد ديترويت بيستونز انتهت بنتيجة 114-113. - تميزت المباراة بأداء دفاعي قوي من بيستونز، لكن دقة التسديدات الثلاثية لسبيرز، بقيادة ديفين فاسيل الذي سجل 28 نقطة، كانت حاسمة في تحقيق الفوز. - عزز سان أنتونيو موقعه في المركز الثاني في المنطقة الغربية، بينما حافظ بيستونز على صدارة المنطقة الشرقية رغم الخسارة.

حقق فريق سان أنتونيو سبيرز فوزاً مستحقاً على منافسه فريق ديترويت بيستونز في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، بقيادة نجمه الأول فيكتور ويمبانياما (22 سنة)، ليُتابع عروضه القوية في الدوري محققاًَ فوزه التاسع توالياً.

وأنهى فريق سان أنتونيو سبيرز المواجهة أمام ديترويت بيستونز بالفوز (114-113)، فجر الثلاثاء، في مباراة سجل فيها فيكتور ويمبانياما 21 نقطة، ليُساهم في فوز سبيرز التاسع توالياً في دوري السلة الأميركية للمحترفين، واكتسبت المباراة التي جمعت قبل عامين بين أسوأ فريقين في الدوري طابعاً استثنائياً هذا الموسم اذ كانت بين مرشحين لاحراز اللقب، ليقدّم سبيرز وبيستونز على حد سواء أداء رفيع المستوى شبيها بالأدوار الإقصائية "بلاي أوف" أمام جمهور مشتعل في ديترويت.

وظل بيستونز وفياً لاسلوب لطالما اعتمده يقوم على لياقة بدنية عالية وقساوة دفاعية، فضاعف الاحتكاكات وتحديداً على ويمبانياما، ودفع لاعب الارتكاز كيد كانينغهام، الذي أعلن عن نفسه أخيراً أنه "أفضل لاعب أميركي"، بدفع العملاق الفرنسي (2.24 متراً) بكتفه في بداية المباراة، لكنه خرج خاسراً رغم تحقيقه 16 نقطة (خمس تسديدات ناجحة من أصل 26) وست متابعات وعشر تمريرات حاسمة، تحت تهديد الطرد بسبب ارتكابه الكثير من الأخطاء.

وعانى ويمبانياما لفرض حضوره الهجومي تحت سلة منافسه في البداية (ست من 16 من المسافات المتوسطة)، لكنه لعب دوراً محورياً في تقدم فريقه في الربع الثالث، ليُنهي المباراة وفي جعبته 21 نقطة و17 متابعة وأربع تمريرات حاسمة، كما كان حضوره مؤثراً تحت السلة وأربك هجوم المنافس، وتجلى تهديده الدفاعي بستة تصديات.

وفي حين حقق "ويمبي"، البالغ من العمر 22 عاماً، صدة واحدة على الأقل ضد جميع أندية الدوري، جاء تفوق سبيرز بفضل دقة التسديدات الثلاثية للاعبيه (18 من 40 بنسبة 45%)، بقيادة ديفين فاسيل أفضل مسجّل في صفوفه مع 28 نقطة، منها سبع من 11 من خارج القوس بنسبة 64%. في المقابل، لم يسجّل بيستونز سوى سبع من أصل 36 محاولة من خارج القوس (19%)، وكان جايلن دورين الأفضل على قائمة المسجلين مع 25 نقطة و14 متابعة، منها سلة ساحقة رائعة فوق ويمبانياما أشعلت حماس الجماهير.

وبهذا الفوز التاسع توالياً، عزّز سان أنطونيو موقعه في المركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 41 فوزاً مقابل 16 خسارة، مُقلّصاً الفارق مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب والمتصدر مع 44 فوزاً مقابل 14 خسارة، ورغم الخسارة، حافظ بيستونز الذي أنهى سلسلة من خمسة انتصارات توالياً، على صدارة المنطقة الشرقية برصيد 42 فوزاً مقابل 14 خسارة.