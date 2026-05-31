السلة الأميركية: ويمبانياما يقود سبيرز إلى النهائي بعد حسم سلسلة الغرب

رياضات أخرى
واشنطن

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
31 مايو 2026   |  آخر تحديث: 12:39 (توقيت القدس)
ويمبانياما خلال لقاء سابق ضد ثاندر، 29 مايو 2026 (كريستيان بيترسن/Getty)
ويمبانياما خلال لقاء سابق ضد ثاندر، 29 مايو 2026 (كريستيان بيترسن/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- قاد فيكتور ويمبانياما فريق سان أنطونيو سبيرز للتأهل لنهائي الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة بعد فوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111-103 في المباراة السابعة من نهائي القسم الغربي.

- سجل ويمبانياما 22 نقطة، بينما أضاف جوليان شامباني 18 نقطة من رميات ثلاثية، ليعود سبيرز للنهائي لأول مرة منذ 2014، حيث سيواجه نيويورك نيكس.

- شاي جيلجيوس-ألكسندر كان الأبرز في ثاندر بتسجيله 35 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً للفوز، مما يضمن بطلًا جديدًا للدوري هذا الموسم.

قاد فيكتور ويمبانياما (22 عاماً) فريقه سان أنطونيو سبيرز لمواصلة حلمه بالتتويج بلقب بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، بعدما تأهل للدور النهائي للبطولة، اليوم الأحد. وتغلب سبيرز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر (حامل اللقب)، بنتيجة 111 - 103، في المباراة السابعة (الأخيرة) ضمن سلسلة لقاءاتهما في نهائي القسم الغربي للبطولة.

وبعدما بدأ سبيرز سلسلة نهائي القسم الغربي بفوز على ملعب أوكلاهوما سيتي، أنهى السلسلة بالطريقة نفسها أيضاً. وسجل ويمبانياما 22 نقطة خلال اللقاء، فيما أحرز جوليان شامباني 18 نقطة، من إجمالي 20 نقطة سجلها في المباراة، من رميات ثلاثية. في المقابل، أحرز ستيفون كاسل 16 نقطة لسبيرز، بينما أضاف زميله دي آرون فوكس 15 نقطة. وأضاف ديلان هاربر 12 نقطة، في حين سجل كل من كيلدون جونسون وديفين فاسيل 11 نقطة لسبيرز، الذي تأهل لنهائي "إن بي أي" لأول مرة منذ عام 2014.

لقطة من لقاء سيتي ثاندر وسبيرز، 26 مايو 2026 (كريستيان بيترسن/Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

ثورة تحكيمية في السلة الأميركية بطلها الذكاء الاصطناعي

من جانبه، كان شاي جيلجيوس-ألكسندر، نجم ثاندر أكثر اللاعبين تسجيلاً للنقاط في المباراة، بعدما أحرز 35 نقطة، لكنها لم تكن كافية لتحقيق الفوز لأصحاب الأرض. وللموسم الثامن على التوالي، سيشهد الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين بطلاً جديداً له. ويفتتح سبيرز سلسلة مبارياته في نهائي البطولة على ملعبه أمام نيويورك نيكس، بطل القسم الشرقي في المسابقة، صباح الخميس المقبل.

دلالات
المزيد في رياضة
العياري (رقم 7) على ملعب بي إم أو فيلد في 31 مارس 2026 (فون ريدلي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

العياري يفتح شهية الأندية الفرنسية على مواهب تونس

مشجع يلوح بعلم فلسطين خلال مباراة أيرلندا وقطر، 28 مايو 2026 (تايلر ميلر/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الاحتلال يحرم مصعب أبو سالم من تمثيل فلسطين في نابولي

لافتة في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي، 9 مايو 2026 (ليوناردو مونو/ فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

أزمة تذاكر مونديال 2026: هل تُجبر فيفا على رد أموال الجماهير؟