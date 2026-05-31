- قاد فيكتور ويمبانياما فريق سان أنطونيو سبيرز للتأهل لنهائي الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة بعد فوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111-103 في المباراة السابعة من نهائي القسم الغربي. - سجل ويمبانياما 22 نقطة، بينما أضاف جوليان شامباني 18 نقطة من رميات ثلاثية، ليعود سبيرز للنهائي لأول مرة منذ 2014، حيث سيواجه نيويورك نيكس. - شاي جيلجيوس-ألكسندر كان الأبرز في ثاندر بتسجيله 35 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً للفوز، مما يضمن بطلًا جديدًا للدوري هذا الموسم.

قاد فيكتور ويمبانياما (22 عاماً) فريقه سان أنطونيو سبيرز لمواصلة حلمه بالتتويج بلقب بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة، بعدما تأهل للدور النهائي للبطولة، اليوم الأحد. وتغلب سبيرز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر (حامل اللقب)، بنتيجة 111 - 103، في المباراة السابعة (الأخيرة) ضمن سلسلة لقاءاتهما في نهائي القسم الغربي للبطولة.

وبعدما بدأ سبيرز سلسلة نهائي القسم الغربي بفوز على ملعب أوكلاهوما سيتي، أنهى السلسلة بالطريقة نفسها أيضاً. وسجل ويمبانياما 22 نقطة خلال اللقاء، فيما أحرز جوليان شامباني 18 نقطة، من إجمالي 20 نقطة سجلها في المباراة، من رميات ثلاثية. في المقابل، أحرز ستيفون كاسل 16 نقطة لسبيرز، بينما أضاف زميله دي آرون فوكس 15 نقطة. وأضاف ديلان هاربر 12 نقطة، في حين سجل كل من كيلدون جونسون وديفين فاسيل 11 نقطة لسبيرز، الذي تأهل لنهائي "إن بي أي" لأول مرة منذ عام 2014.

رياضات أخرى ثورة تحكيمية في السلة الأميركية بطلها الذكاء الاصطناعي

من جانبه، كان شاي جيلجيوس-ألكسندر، نجم ثاندر أكثر اللاعبين تسجيلاً للنقاط في المباراة، بعدما أحرز 35 نقطة، لكنها لم تكن كافية لتحقيق الفوز لأصحاب الأرض. وللموسم الثامن على التوالي، سيشهد الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين بطلاً جديداً له. ويفتتح سبيرز سلسلة مبارياته في نهائي البطولة على ملعبه أمام نيويورك نيكس، بطل القسم الشرقي في المسابقة، صباح الخميس المقبل.