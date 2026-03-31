السلة الأميركية: ويمبانياما يتألق في فوز سبيرز على شيكاغو بولز

- قاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريق سان أنتونيو سبيرز للفوز على شيكاغو بولز (129-114) بتسجيله 41 نقطة، محققاً أسرع "دبل دبل" في تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفين، مما ساهم في تحقيق الفريق فوزه التاسع توالياً. - أصبح سان أنتونيو سبيرز من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب بعد فترة التوقف، بتحقيقه 19 فوزاً مقابل خسارتين فقط، مع تألق ويمبانياما الذي يعزز فرصه لجائزة أفضل لاعب في الموسم. - في منافسات أخرى، تفوق أنجليس ليكرز على واشنطن ويزاردز (120-101) بقيادة ليبرون جيمس، بينما عزز أتلانتا هوكس آماله في التأهل للأدوار الإقصائية بفوزه على بوسطن سلتيكس (112-102).

حقق فريق سان أنتونيو سبيرز الفوز على منافسه فريق شيكاغو بولز في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، بقيادة النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما، الذي قدم أداءً استثنائياً على أرض الملعب، ما دعم المستوى الهجومي للفريق بشكل عام.

وتفوّق فريق سان أنتونيو سبيرز على فريق شيكاغو بولز (129-114)، فجر الثلاثاء، في دوري السلة الأميركية للمحترفين، وساهم النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما، في هذا الفوز بتسجيله 41 نقطة في المواجهة، وسجّل أسرع "دبل دبل" في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ما قاد فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى فوز تاسع توالياً في الدوري.

وكان النجم الفرنسي حجر الأساس مرة جديدة في انتصار سان أنتونيو الذي تحوّل إلى أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب منذ فترة التوقف منتصف الموسم الخاصة بمباراة كل النجوم "أول ستار"، بتحقيقه 19 فوزاً مقابل خسارتين فقط، وأنهى ويمبانياما مباراة الاثنين بـ 41 نقطة و16 متابعة وأربع تمريرات حاسمة وثلاث صدّات وسرقة واحدة، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم.

وجاء "الدبل دبل" التاريخي للنجم ويمبانياما بعشر نقاط وعشر متابعات بعد ثماني دقائق و31 ثانية فقط من دخوله أرض الملعب، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ "أن بي إيه"، في وقت سجّل فيه ستيفن كاسل 21 نقطة دعماً لويمبانياما، في حين تخطى أربعة لاعبين آخرين من سبيرز حاجز العشر نقاط، وبهذا الفوز رفع سان أنتونيو سجله إلى 57 فوزاً مقابل 18 خسارة في منافسات المنطقة الغربية، فبقي بذلك قريباً من أوكلاهوما سيتي ثاندر المتصدر وبطل الموسم الماضي الذي رفع سجله إلى 60 فوزاً مقابل 16 خسارة بتجاوزه متصدر المنطقة الشرقية ديترويت بيستونز (114-110) بعد التمديد.

وفي مباراة ثانية من منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، تفوق فريق أنجليس ليكرز صاحب المركز الثالث في المنطقة الغربية بواقع 49 فوزاً مقابل 26 خسارة، بتخطيه منافسه فريق واشنطن ويزاردز بسهولة (120-101)، ومع غياب النجم السلوفيني لليكرز لوكا دونتشيتش للإيقاف، تولى ليبرون جيمس مهمة التسجيل وأنهاها برصيد 21 نقطة.

كما عزّز أتلانتا هوكس آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بفوزه على بوسطن سلتيكس (112-102)، في مواجهتهما ضمن المنطقة الشرقية، وتصدّر جايلن براون قائمة مسجلي سلتيكس برصيد 29 نقطة في ظل غياب جايسون تايتوم، لكن هجوم أتلانتا المتوازن، مع 20 نقطة لكل من جايلن جونسون وأونييكا أوكونغوو، منح هوكس الفوز.