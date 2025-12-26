- قاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريق سانت أنطونيو سبيرز للفوز على بطل دوري السلة الأميركية أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 117-102، محققًا الانتصار الثامن تواليًا، ومساهمًا في تعزيز مركز الوصافة في المنطقة الغربية. - في مباراة مثيرة، تألق الصربي نيكولا يوكيتش مع دنفر ناغتس بتحقيق "تريبل-دابل" مذهل، مسجلًا 56 نقطة و16 متابعة و15 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه للفوز على مينيسوتا تيمبروولفز 142-138 بعد التمديد. - رغم الأداء الضعيف من خارج القوس، سجل شاي غلجيوس-ألكسندر 22 نقطة لأوكلاهوما، لكن الفريق خسر للمرة الثالثة أمام سانت أنطونيو.

تفوّق فريق سانت أنطونيو سبيرز على بطل دوري السلة الأميركية للمحترفين، بقيادة النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما، في منافسات يوم عيد الميلاد التقليدي من بطولة الدوري، في وقت حقّق الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل-دابل، في انتصار فريقه دنفر ناغتس على مينيسوتا تيمبروولفز.

وأنهى فريق سان أنتونيو سبيرز المواجهة أمام بطل دوري السلة الأميركية للمحترفين أوكلاهوما سيتي ثاندر بالفوز (117-102)، فجر الجمعة، ليسقط البطل في ثلاث مباريات متتالية، أولاً في 13 ديسمبر/كانون الأول (111-109)، ثم يوم الثلاثاء الماضي (130-110)، وآخرها فجر الجمعة، ورغم عدم تسجيله أرقاماً استثنائية على صعيد الإحصاءات، بإحراز 19 نقطة مع 11 متابعة وتقديمه تمريرتين حاسمتين وصدة واحدة، كان ويمبانياما حاسماً، لا سيّما في الربع الأخير، بتقديمه تمريرةً جميلةً إلى ستيفون كاسل، وتسجيل ثلاثية (عند الدقيقة 7:45)، وقد تابعها بسلّة ناجحة رغم انزلاقه (عند الدقيقة 6:07).

وسجّل أفضل لاعب في الدوري الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر 22 نقطة و6 متابعات و4 تمريرات حاسمة في مباراة ظهر في ثاندر بفعالية ضعيفة من خارج قوس النقاط الثلاث (11 محاولة ناجحة من أصل 44 بنسبة 25%)، وعزّز سبيرز بهذا الانتصار، وهو الثامن توالياً، مركز الوصافة في المنطقة الغربية (23 فوزاً مقابل سبع خسارات)، خلف أوكلاهوما الذي يملك 26 فوزاً وخمس خسارات، بينها ثلاث أمام غريمه الجديد من تكساس.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، خرج يوكيتش فائزاً من مواجهة العمالقة بين دنفر ناغتس ومينيسوتا تيمبروولفز بقيادة أنتوني إدواردز (142-138) بعد التمديد، وقدّم الصربي؛ الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، أداء استثنائياً، بتسجيله "تريبل دابل"، بواقع 56 نقطة و16 متابعة و15 تمريرة حاسمة، مقابل 44 نقطة لإدواردز الذي فرض تمديد المواجهة المثيرة بتسديدة بعيدة قبل ثانية من نهايتها، بعدما كان الوولفز متأخرين بفارق 15 نقطة في الربع الأخير.