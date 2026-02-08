السلة الأميركية: هيوستن روكتس يُسقط ثاندر حامل اللقب

- تألق النجم التركي ألبيرين شنغون في مباراة هيوستن روكتس ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر، محققاً ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الثانية هذا الموسم، مما ساهم في فوز فريقه 112-106. - رغم غياب النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، نجح روكتس في تقليص الفارق وانتزاع التقدم في الربع الثالث، بفضل أداء كيفن دورانت وجاباري سميث جونيور وتاري إيسون. - رغم الخسارة، حافظ ثاندر على أفضل سجل هذا الموسم برصيد 40 فوزاً و13 خسارة، مع تألق كايسون والاس وأيزياه جو من دكة البدلاء.

أسقط فريق هيوستن روكتس، حامل اللقب دوري السلة الأميركية الموسم الماضي، فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، في المواجهة التي قدّم فيها النجم التركي، ألبيرين شنغون، مستوى استثنائياً على أرض الملعب، وساهم في صناعة فوز فريقه على بطل الدوري.

وحسم فريق هيوستن روكتس مواجهته أمام بطل دوري السلة الأميركية للمحترفين، فجر الأحد، بالفوز (112-106)، وسجّل النجم التركي، ألبيرين شنغون، ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" في المباراة، وسجّل شنغون 17 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة، محققاً ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثانية هذا الموسم والعاشرة خلال مشواره في دوري السلة الأميركية للمحترفين.

وسجّل كيفن دورانت بعض السلات الحاسمة أيضاً، ليساهم في عودة فريقه من بعيد والفوز على حامل اللقب الذي تأثر بالغيابات في صفوفه، وتخلّف روكتس بفارق وصل إلى 15 نقطة في الربع الثاني أمام فريق يفتقد نجمه الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر للمباراة الثانية توالياً بسبب آلام في عضلات المعدة، لكنه نجح في تقليص الفارق، وانتزاع التقدم في الربع الثالث، قبل أن يحسم المباراة في الثواني الأخيرة، واضعاً حداً لسلسلة من خسارتين.

وأنهى دورانت المباراة بتسجيله 20 نقطة، بعدما نجح في ستة من محاولاته العشر، بعدما اكتفى بثلاث محاولات فقط في الشوط الأول، كما ساهم جاباري سميث جونيور بالفوز الـ32 لفريق روكتس بتسجيله 22 نقطة مع عشر متابعات، وأضاف تاري إيسون 26 نقطة، في لقاء تجاوز خلاله جميع الأساسيين الخمسة في صفوف الضيوف حاجز الـ15 نقطة.

وعند ثاندر الذي يفتقد أيضاً جايلن وليامس وأدجاي ميتشل للإصابة إلى جانب غلجيوس-ألكسندر، كان كايسون والاس الأفضل برصيد 23 نقطة، وأضاف أيزياه جو 21 نقطة من دكة البدلاء، ورغم الخسارة، حافظ بطل الدوري على أفضل سجل هذا الموسم برصيد 40 فوزاً مقابل 13 خسارة، وسجّل تشيت هولمغرين العائد من إصابة 17 نقطة و14 متابعة، لكن ثاندر الذي يفتقد غلجيوس-ألكسندر حتى ما بعد مباراة كل النجوم (أول ستار)، لم يتمكن من الحفاظ على زخم البداية.