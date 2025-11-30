السلة الأميركية: هورنتس يُنهي سلسلة انتصارات تورونتو رابتورز

- أوقف فريق شارلوت هورنتس سلسلة انتصارات تورونتو رابتورز بتسعة انتصارات متتالية بفوز مثير (118-111) بعد شوط إضافي، حيث قاد مايلز بريدجز الفريق بتسجيل 35 نقطة، منها 16 في الربع الأخير والوقت الإضافي. - أنهى ديترويت بيستونز سلسلة انتصارات ميامي هيت بفوز (138-135)، بفضل أداء كايد كانينغهام الذي سجل 29 نقطة، بينما ساهم أندرو ويغينز ونورمان باول وتايلر هيرو في تسجيل نقاط حاسمة. - حقق ميلووكي باكس فوزًا على بروكلين نتس (116-99) بفضل 29 نقطة من يانيس أنتيتوكونمبو، الذي تجاوز حاجز 21 ألف نقطة في مسيرته.

أوقف فريق شارلوت هورنتس سلسلة انتصارات منافسه فريق تورونتو رابتورز في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، عند تسعة انتصارات متتالية، فيما حقق هورنتس فوزه السادس فقط في بطولة الدوري هذا الموسم.

وتفوق فريق شارلوت هورنتس في المواجهة أمام فريق تورونتو رابتورز، فجر الأحد، (118-111)، في مواجهة مثيرة امتدت إلى شوط إضافي ضمن منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، وسجل مايلز بريدجز 16 نقطة من أصل 35 له في الربع الأخير والوقت الإضافي، ليقود انتفاضة هورنتس أمام وصيف المنطقة الشرقية الذي بدا في طريقه إلى فوز سهل، بعدما تقدم بفارق 17 نقطة في الربع الأول، في وقت أضاف فيه اللاعب الصاعد كون كنوبل 20 نقطة لشارلوت، وسجل ثلاثية قبل 10.1 ثانية من نهاية الوقت الأصلي ليفرض التمديد.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، أنهى فريق ديترويت بيستونز، متصدر الشرقية، سلسلة انتصارات ميامي هيت التي استمرت ست مباريات، بفوزه (138-135)، خارج أرضه، وسجل كايد كانينغهام 29 نقطة مع أربع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، ليقود بيستونز إلى الفوز بعدما كان قد خسر مباراتين متتاليتين عقب سلسلة انتصارات من 13 مباراة، وسجل الكندي أندرو ويغينز 31 نقطة، وأضاف نورمان باول 28 نقطة، وساهم تايلر هيرو بتسجيل 24 نقطة لفريق ميامي، لكن هيت فشل في العودة.

وأوقف فريق ميلووكي باكس سلسلة هزائمه التي استمرت سبع مباريات، بفوزه على ضيفه بروكلين نتس (116-99)، بفضل 29 نقطة سجلها النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو. وتجاوز يانيس، في مباراته الثانية بعد غيابه عن أربع مباريات بسبب إصابة في الفخذ، حاجز 21 ألف نقطة في مسيرته، ليصبح اللاعب الـ42، والسادس الأصغر سناً (30 عاماً) الذي يصل إلى هذا الإنجاز، وذلك عبر ثلاثية في الربع الثالث.

وفي إنديانابوليس، سجل الكاميروني باسكال سياكام رمية الفوز مع صافرة النهاية، ليمنح إنديانا بيسرز انتصاراً مثيراً على شيكاغو بولز (103-101). وحقق بيسرز، الذي عانى من الإصابات منذ خسارته نهائي الدوري أمام أوكلاهوما سيتي الموسم الماضي، انتصارين متتاليين لأول مرة هذا الموسم.

وفي مينيسوتا، سجل النجم أنتوني إدواردز 14 نقطة من أصل 39 له في الربع الأخير، ليقود تيمبروولفز إلى فوز حماسي على بوسطن سلتيكس (119-115). وتصدر جايلن براون قائمة مسجلي سلتيكس برصيد 41 نقطة، لكنه اكتفى بـ14 نقطة في الشوط الثاني، بعد أن سجل 27 نقطة في الأول مع خمس متابعات وخمس تمريرات وثلاث سرقات، لتنتهي سلسلة انتصارات فريقه عند ثلاث مباريات.