السلة الأميركية: هورنتس يُسقط ثاندر وبيستونز يثأر من نيكس

- ألحق فريق تشارلوت هورنتس خسارة قاسية بفريق أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة (124-97)، منهياً سلسلة انتصاراته المتتالية، بفضل تألق براندون ميلر وكون كنوبل. - واصل ديترويت بيستونز عروضه القوية بفوز كبير على نيويورك نيكس (121-90)، بقيادة كايد كانينغهام الذي سجل 29 نقطة و13 تمريرة حاسمة، مما عزز صدارته في المنطقة الشرقية. - رغم غياب بعض نجومه، تألق جافونتي غرين وجايدن أيفي في دعم بيستونز، بينما لم يجد نيكس الدعم الكافي لجايلن برونسون الذي سجل 25 نقطة.

ألحق فريق تشارلوت هورنتس خسارة قاسية بحق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل لقب دوري السلة الأميركية للمحترفين، في جولة شهدت مواصلة فريق ديترويت بيستونز عروضه القوية وتفوق على فريق ديترويت بيستونز، ليواصل صدارته في منافسات المنطقة الشرقية.

وتعرض أوكلاهوما سيتي ثاندر لخسارة جديدة في دوري السلة الأميركية أمام فريق تشارلوت هورنتس (124-97)، فجر الثلاثاء، وفرض هورنتس صاحب المركز الـ12 في ترتيب المنطقة الشرقية سيطرته على مجريات اللقاء أمام أوكلاهوما سيتي، ملحقاً بالأخير خسارته السابعة هذا الموسم والثانية توالياً، بعد سقوطه أمام فينيكس صنز يوم الأحد الماضي.

وسجّل براندون ميلر 28 نقطة وأضاف كون كنوبل 23 نقطة لهورنتس، الذي تفوّق بوضوح في المتابعات (52 مقابل 33)، وعلى جانب ثاندر، كان الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر أفضل المسجّلين برصيد 21 نقطة، من بين خمسة لاعبين تخطوا حاجز العشر نقاط، إلا أن سلسلة انتصارات أوكلاهوما البالغة 24 مباراة متتالية أمام هورنتس وصلت إلى نهايتها. واحتفظ ثاندر بصدارة المنطقة الغربية برصيد 30 انتصاراً وسبع خسارات متقدماً على سان أنتونيو سبيرز الثاني (25 فوزاً مقابل عشر خسارات).

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، تألق كايد كانينغهام بتسجيله 29 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة، ليقود بيستونز إلى فوز كبير على منافسه المباشر في المنطقة الشرقية نيويورك نيكس (121-90)، ورفع ديترويت رصيده إلى 27 انتصاراً مقابل تسع خسارات، مبتعداً بفارق أربع مباريات عن بوسطن سلتيكس الذي انتزع المركز الثاني من نيكس بفوزه على شيكاغو بولز (115-101).

وأضاف جافونتي غرين 17 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، في وقت سجل جايدن أيفي 16 نقطة، رغم غياب اثنين من أبرز نجوم الفريق، توبياس هاريس وجايلن دورين، في المقابل، كان جايلن برونسون أفضل مسجّل لنيكس برصيد 25 نقطة، لكنه لم يتلقَ دعما كافيا من زملائه، وأضاف مايلز ماكبرايد 17 نقطة من مقاعد البدلاء، في حين اكتفى مايكل بريدجز بعشر نقاط، والدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز بست نقاط، وأو جي أنونوبي بخمس نقاط.