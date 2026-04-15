السلة الأميركية: هورنتس ينجو من فخ هيت وانتفاضة بليزرز تُسقط صنز

سجل لاميلو بول رمية ثنائية منحت فريقه التقدم قبل 4.7 ثوان على النهاية ومنع مايلز بريدجز تسديدة دافيون ميتشل مع صفارة النهاية ليفوز تشارلوت هورنتس على ميامي هيت 127-126 بعد وقت إضافي، في الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، اليوم الأربعاء.

وسجل بول 30 نقطة وأضاف بريدجز 28 نقطة لصالح تشارلوت الذي يحتل المركز التاسع، والذي دفع المباراة إلى وقت إضافي حين سجل كوبي وايت واحدة من رمياته الثلاثية الخمس قبل 10.8 ثوان من نهاية الوقت الأصلي، فيما سجل براندون ميلر 23 نقطة لصالح هورنتس وأنهى وايت اللقاء مسجلاً 19 نقطة. وسيتوجه هورنتس يوم الجمعة لملاقاة الخاسر من مواجهة فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز صاحب المركز السابع وأورلاندو ماجيك صاحب المركز الثامن، للحصول على فرصة لمقابلة ديترويت بيستونز المصنف الأول في الدور الأول للأدوار الإقصائية للقسم الشرقي.

وفي مباراة أخرى، عاد بورتلاند تريل بليزرز من بعيد، بعد التأخر بفارق 11 نقطة في الربع الرابع، ليفوز 114-110 على فينكس صنز في الملحق. وأنهى بليزرز غياباً عن الأدوار الإقصائية دام أربع سنوات، وسيستهل مشواره في الإقصائيات التي تُحسم بنظام الأفضل من سبع مباريات في القسم الغربي أمام سان أنطونيو سبيرز، المصنف ثانياً، يوم الأحد المقبل. وسيحصل صنز على فرصة أخرى لبلوغ الأدوار الإقصائية يوم الجمعة، عندما يستضيف الفائز من مباراة الملحق بين غولدن ستيت وريورز ولوس أنجليس كليبرز. وسيتأهل الفائز من مواجهة الجمعة بصفته المصنف الثامن، ليواجه حامل اللقب والمصنف الأول أوكلاهوما سيتي ثاندر في الدور الأول من الأدوار الإقصائية يوم الأحد.