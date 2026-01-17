السلة الأميركية: هاردن يتألق في التمديد و39 نقطة لدورانت

- قاد جيمس هاردن فريق لوس أنجليس كليبرز للفوز على تورونتو رابتورز (121-117) بتسجيله 31 نقطة، منها 16 نقطة في الربع الأخير والوقت الإضافي، ليحقق الفريق فوزه الخامس توالياً رغم غياب كواهي لينارد. - تألق كيفن دورانت مع هيوستن روكتس بتسجيله 39 نقطة في الفوز على مينيسوتا تمبروولفز (110-105)، بينما قاد إيفان موبلي كليفلاند كافالييرز للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (117-115) بسلة حاسمة. - أنهى بروكلين نتس سلسلة خسائره بفوز صعب على شيكاغو بولز (112-109)، بقيادة بورتر الذي سجل 26 نقطة، ليعود الفريق إلى مسار الانتصارات.

حقق فريق لوس أنجليس كليبرز فوزاً مستحقاً على منافسه تورونتو رابتورز في دوري السلة الأميركية للمحترفين "إن بي إيه"، بقيادة النجم جيمس هاردن الذي قدّم مستوى استثنائياً على أرض الملعب بعد التمديد، في جولة شهدت تسجيل كيفن دورانت 39 نقطة مع فريقه هيوستن روكتس.

وتفوق لوس أنجليس كليبرز على تورونتو رابتورز (121-117)، فجر السبت، في دوري السلة الأميركية، وسجّل هاردن 31 نقطة ولعب دوراً حاسماً في الوقت الإضافي، ليقود لوس أنجليس كليبرز إلى قلب تأخّره وتحقيق الفوز. وسجل هاردن 16 نقطة في الربع الأخير والوقت الإضافي، ليمنح كليبرز فوزه الخامس توالياً رغم غياب النجم كواهي لينارد بداعي التواء في الكاحل الأيمن. في المقابل، سجّل سكوتي بارنز 24 نقطة ليتقدّم قائمة سبعة لاعبين من رابتورز أنهوا المباراة بأرقام مزدوجة، وبفوزه الثاني عشر في آخر 14 مباراة، ارتقى كليبرز إلى المركز العاشر في المنطقة الغربية، ليعيدوا أنفسهم إلى سباق التأهل للأدوار الإقصائية بعد بداية كارثية للموسم.

James Harden dazzled for the Clippers down the stretch!



🤩 31 PTS (16 in 4Q/OT)

🤩 10 AST



LA wins their 5th straight and moves to 12-2 in their last 14 👀 pic.twitter.com/5t81VPRQAp — NBA (@NBA) January 17, 2026

وتألق كيفن دورانت (37 عاماً) مجدداً مع هيوستن روكتس بتسجيله 39 نقطة في الفوز على مينيسوتا تمبروولفز (110-105)، في مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، بقيادة يوليوس راندل الذي سجّل بدوره 39 نقطة. وفي فيلادلفيا، سجّل إيفان موبلي سلة الفوز عبر كرة ساحقة (دانك) قبل 4.8 ثوانٍ من النهاية، ليقود كليفلاند كافالييرز إلى الفوز (117-115)، وبعد ثلاثة أيام من خسارتهم الثقيلة أمام كليفلاند، عجز سفنتي سيكسرز عن الرد رغم تقدمهم بفارق 11 نقطة قبل 8:47 دقائق من النهاية.

Kevin Durant LIT IT UP for Houston in a hard-fought win over MIN!



🚀 39 PTS (most as a Rocket)

🚀 4 REB

🚀 7 AST

🚀 2 STL

🚀 6 3PM pic.twitter.com/ho6bGdtifM — NBA (@NBA) January 17, 2026

وقاد جايلون تايسون، الذي شارك أساسياً بشكل نادر بسبب إصابة داريوس غارلاند وسام ميريل، جميع المسجّلين برصيد 39 نقطة، ومرّر كرة حاسمة لموبلي ليسجّل منها نقطة الفوز، وسجّل موبلي 15 نقطة، بينما أحرز النجم دونافان ميتشل 13 نقطة، إضافة إلى تسع متابعات و12 تمريرة حاسمة. وقاد جويل إمبيد فيلادلفيا برصيد 33 نقطة، وأضاف تايريز ماكسي 22 نقطة، لكنه أخفق في تسديدة بعيدة في الثانية الأخيرة.

وفي بروكلين، أهدر بروكلين نتس تقدّماً بفارق 20 نقطة في الربع الأخير قبل أن ينتزع فوزاً صعباً على شيكاغو بولز (112-109)، منهياً سلسلة خسائره التي امتدت لخمس مباريات. وقاد بورتر فريق نتس برصيد 26 نقطة، وأضاف كلوني 23 نقطة و11 متابعة، فيما كان المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش أفضل مسجّل لدى بولز برصيد 19 نقطة.