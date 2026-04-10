السلة الأميركية: نيويورك نيكس يبقى في سباق المركز الثاني

- حقق نيويورك نيكس فوزًا صعبًا على بوسطن سلتيكس (112-106)، ليقترب من المركز الثاني في المنطقة الشرقية، بفضل تألق جوش هارت وجايلن برونسون، حيث سجل هارت 26 نقطة حاسمة. - برونسون أبدع بتسجيله 25 نقطة و10 تمريرات حاسمة، مما يعزز فرص نيكس في الحصول على أفضلية الأرض في الأدوار الإقصائية، خاصة مع تفوقه في المواجهات المباشرة. - رغم الخسارة، يبقى بوسطن سلتيكس مرشحًا قويًا للمركز الثاني، لكن عليه اللعب بدون جايلن براون المصاب.

حافظ فريق نيويورك نيكس على حظوظه في المنافسة على المركز الثاني في المنطقة الشرقية لدوري السلة الأميركية للمحترفين، وذلك إثر تفوقه على بوسطن سلتيكس، ليستمر في الضغط ومواصلة الرحلة القوية من أجل الحصول على أفضلية في الأدوار الإقصائية.

وتفوق فريق نيويورك نيكس بصعوبة كبيرة على بوسطن سلتيكس في دوري السلة الأميركية للمحترفين (112-106)، فجر الجمعة، في أجواء أشبه بالأدوار الإقصائية في ماديسون سكوير غاردن، ليضع نيويورك الثالث على بعد فوزين من غريمه بوسطن، مع تبقي مباراتين فقط في الموسم المنتظم، وساهم النجمان جوش هارت وجايلن برونسون في صناعة هذا الفوز. وسجل هارت أعلى رصيد في اللقاء بـ26 نقطة، بينها رميتان ثلاثيتان حاسمتان في الدقيقة الأخيرة من المباراة، أنهتا آمال سلتيكس في مباراة متكافئة حتى اللحظات الأخيرة.

وفي مواجهة متقلبة شهدت 16 تبادلاً للتقدم، قدّم نجم فريق نيويورك نيكس برونسون أداءً لافتاً جديداً، مسجلاً 25 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة، ويعني احتلال المركز الثاني أفضلية الأرض حتى الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية، وسيملك نيكس أفضلية كسر التعادل في حال أنهى الفريقان الموسم بالسجل نفسه بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

وفي عودة عاطفية إلى الصالة العريقة في مانهاتن حيث تعرض لقطع في وتر أخيل قبل نحو عام، تصدر نجم بوسطن جايسون تايتوم قائمة مسجلي فريقه برصيد 24 نقطة، مع 13 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، وكان تايتوم قد تحدى الصعاب للعودة هذا الموسم، مسجلاً ظهوره الأول الشهر الماضي مع سلتيكس الذي لا يزال في قلب سباق الأدوار الإقصائية.

ورغم الخسارة، يبقى فريق بوسطن سلتيكس الأوفر حظاً لانتزاع المركز الثاني خلف متصدر المنطقة ديترويت بيستونز، مع مباراتين متبقيتين الجمعة ضد نيو أورليانز بيليكانز والأحد أمام أورلاندو ماجيك، لكن فريق سلتيكس يضطر إلى حسم المركز من دون نجمه الآخر جايلن براون، الذي غاب عن مواجهة الخميس بسبب التهاب في وتر أخيل.