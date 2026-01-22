السلة الأميركية: نيكس يُنهي سلسلة الخسائر بفوز بفارق 54 نقطة

- حقق نيويورك نيكس فوزًا تاريخيًا على بروكلين نتس بنتيجة 120-66، منهياً سلسلة خسائر استمرت لأربع مباريات، ومحطماً رقمه السابق بفارق 54 نقطة، ليعزز مركزه الثالث في المنطقة الشرقية. - واصل ديترويت بيستونز سلسلة انتصاراته بفوزه على نيو أورليانز بيليكانز 112-104، بفضل دفاعه القوي وفعاليته حول السلة، ليحافظ على صدارة المنطقة الشرقية. - قاد شاي غلجيوس-ألكسندر أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على ميلووكي باكس 122-102، مسجلاً 40 نقطة، ليقترب من معادلة رقم ويلت تشامبرلين في تسجيل 20 نقطة أو أكثر في 126 مباراة متتالية.

أنهى فريق نيويورك نيكس سلسلة الخسائر التي تعرض لها في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين والتي استمرت لأربع مباريات متتالية، وذلك بفوز كبير وتاريخي على منافسه بروكلين نتس، ليؤكد استعادته لمستواه الفني وقدرته على تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري.

وفاز فريق نيويورك نيكس على منافسه بروكلين نتس بنتيجة كبيرة (120-66)، فجر الخميس، في جولة جديدة من دوري السلة الأميركية للمحترفين، وأنهى نيكس المباراة متقدماً بفارق 54 نقطة، محطماً رقمه السابق وهو 48 نقطة الذي حققه في ثلاث مناسبات خلال سنوات 1968 و1972 و1994، ليأتي هذا الفوز بعد سلسلة خسارات متتالية بلغت ذروتها بخسارة مؤلمة أمام دالاس مافريكس بنتيجة (114-97)، الاثنين الماضي.

وساهم جايلن برونسون في صناعة فوز فريق نيويورك نيكس بتسجيله 20 نقطة، ليُعزز حضوره في المركز الثالث (26 فوزاً و18 خسارة)، في المنطقة الشرقية، خلف ديترويت بيستونز المتصدر (32 فوزاً وعشر خسارات)، ووصيفه بوسطن سلتيكس (27 فوزاً و16 خسارة)، في وقت أضاف لاندري شاميت 18 نقطة لصالح نيكس، كما ساهم كارل-أنتوني تاونز من الدومينيكان ومايلز ماكبرايد بتسجيل 14 نقطة لكل منهما، ولدى الخاسر، اكتفى ميكايل بورتر جونيور برصيد 12 نقطة وزيار وليامس برصيد 11 نقطة.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، حقق فريق ديترويت بيستونز انتصاره الرابع توالياً بفوزه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز صاحب أسوأ سجل في الدوري بنتيجة (112-104)، وتحكم بيستونز في إيقاع المباراة بفضل دفاعه القوي وفعاليته حول السلة حيث سجل جايلن دورين 20 نقطة وحقق 15 متابعة، في حين لم يتمكن بيليكانز بقيادة صديق باي (20 نقطة) من تقليص الفارق، وحافظ بيستونز بهذا الفوز على صدارة مريحة أمام سلتيكس الفائز على أرضه على إنديانا بيسرز (119-104).

كما واصل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر سلسلة أرقامه المذهلة بتسجيله 40 نقطة، وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، إلى الفوز خارج أرضه على ميلووكي باكس (122-102)، وسجل شاي 20 نقطة أو أكثر في 115 مباراة تواليًا، ليصبح على بُعد 11 مباراة فقط من معادلة الرقم القياسي للأسطوري ويلت تشامبرلين البالغ 126 مباراة سجل فيها 20 نقطة أو أكثر والذي حققه بين عامي 1961 و1963. ورفع ثاندر رصيده إلى 37 فوزًا مقابل ثماني خسارات في صدارة المنطقة الغربية متقدمًا على سان أنتونيو سبيرز، صاحب المركز الثاني برصيد 30 فوزاً و14 خسارة.