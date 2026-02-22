السلة الأميركية: نيكس يقلب تأخره أمام روكتس إلى انتصار مثير

- قاد جايلن برونسون فريق نيويورك نيكس لفوز مثير على هيوستن روكتس بنتيجة 108-106 بعد تأخرهم بـ18 نقطة، مسجلاً 20 نقطة، بينما أضاف كارل-أنتوني تاونز 25 نقطة، وكان كيفن دورانت الأفضل لهيوستن بـ30 نقطة. - واصل ديترويت بيستونز تألقه في المنطقة الشرقية بفوزه الخامس توالياً على شيكاغو بولز 126-110، بفضل جايلن دورن الذي سجل 26 نقطة و13 متابعة، وكيد كيننغهام الذي أحرز 18 نقطة و13 تمريرة حاسمة. - حافظ سان أنتونيو سبيرز على ضغطه في المنطقة الغربية بفوزه الثامن توالياً على ساكرامنتو كينغز، بفضل تألق فيكتور ويمبانياما الذي سجل 28 نقطة.

قدّم النجم جايلن برونسون مستوى مميزاً قاد من خلاله فريقه نيويورك نيكس لقلب تأخره بـ18 نقطة في الربع الأخير إلى فوزٍ مثير على نظيره هيوستن روكتس بنتيجة 108-106 اليوم الأحد، على ملعب ماديسون سكوير غاردن ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتسجيله 20 نقطة ليعود إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية، وأضاف كلّ من كارل-أنتوني تاونز 25 نقطة وزميله أو جاي أنونوبي 20، بينما كان المخضرم كيفن دورانت صاحب أعلى رصيد في المباراة بـ30 نقطة لهيوستن.

وخلال مباراة أخرى واصل ديترويت بيستونز متصدر المنطقة الشرقية عروضه الاستثنائية بتحقيق فوزه الخامس توالياً، بعدما تفوق على نظيره شيكاغو بولز 126-110، بفضل العائد من الإيقاف لمباراتين جايلن دورن الذي أحرز 26 نقطة مع 13 متابعة، إلى جانب إحراز كيد كيننغهام 18 نقطة و13 تمريرة حاسمة، و18 لتوبياس هاريس، أما الأسترايلي جوش غيدي فقد كان الأفضل في صفوف الفريق الخاسرة.

وفي سياقٍ متصل حافظ سان أنتونيو سبيرز على ضغطه على متصدر المنطقة الغربية أوكلاهوما سيتي ثاندر بتحقيق انتصاره الثامن توالياً، وجاء على حساب ساكرامنتو كينغز الذي يعيش أسوأ أيامه في تاريخ النادي بسقوطه للمرة الـ16 توالياً، وذلك بعد فرد الفرنسي فيكتور ويمبانياما عضلاته بتسجيله 28 نقطة مع 15 نقطة.

وأخيراً فاز فينيكس صنز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 113-110 بفضل 27 نقطة لغراسون غرين، وثلاثية قاتلة لجايلن غرين الذي لم يكن موفقاً خلال أطوار المواجهة، كما انتصر نيو أورليانز بيليكانز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 126-111، كما تغلب ميامي هيت على ضيفه ممفيس غريزليز 136-120.