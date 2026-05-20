السلة الأميركية: نيكس يفتتح نهائي الشرق بـ"ريمونتادا" مذهلة

- حقق نيويورك نيكس فوزًا مثيرًا على كليفلاند كافاليرز بنتيجة (115-104) في المباراة الأولى من نهائي المنطقة الشرقية، بعد قلب تأخره بفارق 22 نقطة في الربع الرابع إلى انتصار مثير. - قاد غايلن برونسون فريقه بتسجيل 38 نقطة، منها 17 نقطة في اللحظات الحاسمة، بينما أضاف ميكال بريدجز 18 نقطة، وسجل أو جي أنونوبي 13 نقطة بعد عودته من الإصابة. - تعد هذه ثاني أكبر عودة في الربع الرابع بتاريخ الأدوار الإقصائية، حيث سيطر نيكس على المباراة في الوقت الإضافي، بينما اكتفى دونوفان ميتشل بتسجيل 29 نقطة لكليفلاند.

فاز نيويورك نيكس على كليفلاند كافاليرز بنتيجة (115 - 104)، اليوم الأربعاء، في المباراة الأولى من نهائي المنطقة الشرقية، ضمن الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما قلب تأخره بفارق 22 نقطة في الربع الرابع إلى فوز مثير.

وحقق نيويورك نيكس بذلك انتصاره الثامن توالياً في الأدوار الإقصائية، بعدما قدم واحدة من أكبر الانتفاضات في تاريخ مواجهاته بالأدوار النهائية، إذ كان متأخراً بنتيجة (71 - 93)، قبل سبع دقائق و52 ثانية من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن ينهي الفترة المتبقية بتسجيل 30 نقطة، مقابل ثماني نقاط فقط لمنافسه، ثم يفرض سيطرته في الوقت الإضافي. وقاد غايلن برونسون فريقه إلى الفوز بعدما سجل 38 نقطة، بينها 17 نقطة خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي والوقت الإضافي، بينما أضاف ميكال بريدجز 18 نقطة، وسجل أو جي أنونوبي 13 نقطة، عقب عودته من الإصابة.

رياضات أخرى ويمبانياما يكتب التاريخ ويقود سبيرز لفوز مهم على ثاندر

وتعد هذه ثاني أكبر عودة في الربع الرابع بتاريخ مباريات الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والأكبر منذ عام 2012، عندما قلب لوس أنجليس كليبرز تأخره أمام ممفيس غريزليز بفارق 24 نقطة إلى فوز بنتيجة (99 - 98). وفي المقابل، سجل دونوفان ميتشل 29 نقطة لصالح كليفلاند كافاليرز، لكنه اكتفى بثلاث نقاط فقط في الربع الرابع والوقت الإضافي، معبراً عن خيبة أمله بعد إهدار التقدم الكبير، ومؤكداً أن فريقه كان ينبغي أن يحسم المباراة. ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية من السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، يوم الجمعة المقبل بنيويورك.